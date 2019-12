Manquer la signature d'Ings agace toujours Hodgson

Date de publication: vendredi 27 décembre 2019 3:34

Roy Hodgson espère que ses défenseurs de Crystal Palace pourront garder Danny Ings en forme samedi après avoir révélé qu'il était toujours contrarié par l'attaquant de Southampton pour avoir refusé de déménager à Selhurst Park en 2018.

L'ancien attaquant de Liverpool a marqué 11 buts en Premier League cette saison pour montrer le genre de forme qui lui a valu une convocation en Angleterre il y a quatre ans.

Hodgson était le manager qui a remis à Ings sa casquette internationale solitaire le 12 octobre 2015, mais l'attaquant a subi des dommages au ligament croisé antérieur quelques jours plus tard et a subi deux ou trois saisons terribles.

Après être revenu en pleine forme il y a 18 mois, le joueur de 27 ans a choisi de rejoindre le club de jeunesse Saints over Palace et Hodgson a admis avec un sourire que c'est une décision qui se dispute encore avec lui.

Hodgson a déclaré: "Je ne sais pas si je lui pardonne de ne pas être venu chez nous quand nous voulions le signer et il est allé à Southampton à la place.

«J'ai encore un peu d'abeille dans mon chapeau à ce sujet, mais j'ai toujours admiré Danny en tant que joueur.

«Il est ce que vous appelleriez un buteur naturel. Son mouvement dans et autour de la surface de réparation est très bon et quand une chance se présente à lui, il a la technique pour tenter sa chance.

"Bien sûr, il a ajouté qu'il était un travailleur acharné. Ce qui l'a poussé à être sélectionné pour l'Angleterre et à jouer en Lituanie, ce sont ces qualités que nous admirons.

"Et très malchanceux, bien sûr, il a récupéré cette méchante blessure très peu de temps après ce match."

Palace se dirige vers la côte sud sur le dos d'une belle victoire à domicile 2-1 sur West Ham le lendemain de Noël.

Le but étonnant de Jordan Ayew a donné aux Eagles trois points mérités et a donné une joie bien méritée aux fidèles de Selhurst Park au milieu d'une crise de blessures.

Hodgson manquera sept joueurs pour la visite de Southampton, qui a décroché une excellente victoire à Chelsea pour écarter de trois points les trois derniers.

"Oui, je suis impressionné par ça. Je ne suis pas surpris ", a déclaré le patron du Palace à propos des récents résultats de l'équipe de Ralph Hasenhuttl.

«Je pense que c'est une bonne équipe, avec de bons joueurs et organisés et ce n'est pas une équipe que vous vous attendez à voir dans et autour de la zone de relégation si je veux être honnête.

"Ce n'est pas une grande surprise pour moi, mais je leur enlève mon chapeau et je les félicite pour cette série de jeux qui les a fait monter plus haut sur la table."

La fenêtre de transfert de janvier s'ouvre mercredi et Hodgson a de nouveau appelé le conseil d'administration à apporter des renforts.

Alors que Palace est neuvième et huit points au-dessus de la zone de relégation, l'ancien patron de l'Angleterre sait que les choses peuvent changer rapidement.

"C'est une ligue dangereuse et vous pouvez glisser très rapidement", a déclaré Hodgson.

«Une bonne manche peut certainement devenir deux défaites et une troisième défaite dans un match qui aurait dû mettre fin à un match nul, puis vous perdez le suivant et tout d'un coup la façon dont vous étiez assis, vous regardez maintenant par-dessus votre épaule . "