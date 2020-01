Mansfield Town signe le défenseur Joe Riley de Plymouth Argyle

Joe Riley de Plymouth Argyle arrive avant le match Sky Bet League 1 entre Sunderland et Plymouth Argyle au Stadium Of Light, Sunderland le samedi 2 mars 2019 (photo de Steven Hadlow / MI News / NurPhoto via .)

Les lutteurs de la Ligue deux Mansfield Town ont recruté le défenseur Joe Riley de Plymouth Argyle. Le défenseur arrive sur un transfert gratuit et devient la première signature de Stags en janvier.

L’accord

Mansfield a annoncé via son site Web qu’il avait signé le latéral. Riley arrive sur un transfert gratuit en signant un accord un accord initial jusqu’à la fin de la saison.

Riley est la première signature de Mansfield en janvier et la première depuis que Graham Coughlan a pris la direction. Les Stags connaissent une saison décevante et Coughlan cherche à reconstruire et à former une équipe dont il est satisfait.

Le défenseur très expérimenté arrive après avoir quitté Plymouth Argyle. Riley a commencé sa carrière chez Bolton Wanderers avant des séjours à Oxford United, Bury et Shrewsbury Town. Il a rejoint Plymouth en 2018.

Il avait fait 18 apparitions pour les Pèlerins cette saison, mais le joueur et le club ont décidé de se séparer mutuellement. Riley arrive à Mansfield dans le but de stabiliser une défense rocheuse. Les Cerfs luttent pour des buts, des victoires et de la confiance cette saison. Leur défense généralement fiable a été moins qu’assurée cette saison.

Riley a fait ses débuts à Mansfield lors de leur victoire complète contre Bradford City au cours de laquelle ils ont marqué trois buts et gardé une feuille blanche.

Plymouth confirme son départ

Dans une déclaration sur le site Web de Plymouth, les pèlerins confirment le départ de Riley.

«Le club a accepté de libérer Joe de son contrat après 18 mois en tant que pèlerin, sous réserve des formalités habituelles de l’EFL, lui permettant de poursuivre sa carrière ailleurs. Nous tenons à exprimer nos remerciements à Joe pour ses efforts à Home Park. »

Le directeur de Plymouth, Ryan Lowe, a ajouté: «Nous tenons à remercier Joe pour tout son travail; c’est un garçon formidable et un joueur formidable. »

«Il était un ami avant que je vienne ici et a eu une grande influence sur ma prise de poste, en termes de discussions que j’ai eues avec lui.

“Mais il s’est retrouvé hors de l’équipe, probablement sans faute de sa part.

«Il était juste que je le laisse partir et obtenir un contrat ailleurs parce que son contrat était en vigueur. Moi, le staff et les joueurs voudraient remercier Joe pour tout ce qu’il a fait. »

Joe Riley ravi de rejoindre Mansfield

S’exprimant sur le site Web de Mansfield à propos de son déménagement, Riley a déclaré: «Je suis ravi d’être ici.

«Je suis vraiment excité par ce nouveau défi.

“Je suis prêt à partir. Je peux jouer un certain nombre de postes, principalement à l’arrière droit et j’ai hâte de montrer aux fans de Stags ce que je suis. “

