Mansfield Town signe le milieu de terrain Jack Evans en prêt de Swansea City

Mansfield Town a recruté le milieu de terrain Jack Evans en prêt de Swansea City pour le reste de la saison.

L’accord

Mansfield a annoncé via son site Web qu’il avait signé avec le milieu de terrain. Evans arrive en prêt pour le reste de la saison, cherchant à mettre du football dans sa première équipe à son actif.

Après avoir rejoint l’académie des Swans à l’âge de huit ans, Evans a fait sa première apparition pour les U23 du club en décembre 2015 et a signé un nouvel accord au Liberty Stadium 19 mois plus tard. Evans est également un international régulier pour les U23 du Pays de Galles.

S’exprimant sur le site Web de Mansfield au sujet de sa nouvelle signature, le manager Graham Coughlan a déclaré: «Jack est un footballeur bien rangé, issu d’un bon parcours de footballeur.

«Il entrera et couvrira les positions que nous avons perdues à cause des départs de Jacob et Otis. Il joue le jeu de la façon dont nous voulons jouer, et il devrait nous convenir. »

Swansea confirme le départ d’Evans

Swansea a confirmé par une déclaration du club qu’Evans était parti rejoindre Mansfield.

Le communiqué se lit comme suit: «Le milieu de terrain de Swansea City, Jack Evans, a rejoint Mansfield Town en prêt pour le reste de la saison, sous réserve d’une autorisation internationale.

“Le joueur de 21 ans rejoint les Stags, l’équipe de Graham Coughlan occupant la 21e place du classement de la Ligue Deux.

“Evans, qui a récemment signé un nouveau contrat avec les Swans jusqu’à l’été 2021, a rejoint l’académie du club à l’âge de huit ans.

“Après avoir raté toute la saison 2018-19 alors qu’il a reçu un traitement efficace contre le cancer, le milieu de terrain central est retourné au capitaine des moins de 23 ans du club cette saison – faisant 13 apparitions en Premier League 2 Division 2.

«Il a fait ses débuts en équipe première en tant que remplaçant tardif lors de la victoire de la Coupe Carabao contre Cambridge United en août. Nous souhaitons à Jack plein succès dans son passage à Field Mill. »

