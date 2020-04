Manuel Neuer accuse le Bayern Munich de fuites au sommet

L’édition dominicale de Bild contenait une surprise pour le Bayern Munich: une interview téléphonique complète avec Manuel Neuer et son agent Thomas Kroth. Kroth a fait précéder la discussion de l’explication suivante: «Normalement, nous ne disons jamais rien sur les négociations contractuelles en cours, mais nous avons actuellement l’impression qu’une photo de Manuel Neuer est dessinée en public qui est tout simplement fausse.»

Hansi Flick le dernier domino

L’impression en question est notamment que Neuer a tort d’exiger du Bayern au milieu de l’épidémie de coronavirus. Kroth a expliqué le calendrier des négociations en conséquence de la récente décision du Bayern de prolonger Hansi Flick. “Il y avait déjà des signaux en hiver que le club aimerait s’étendre et était prêt pour les pourparlers.” Ensuite, bien sûr, on ne savait toujours pas qui allait entraîner le Bayern dans les années à venir.

Neuer a expliqué pourquoi il pensait que l’extension de l’entraîneur Hansi Flick encourageait son propre intérêt à s’étendre au Bayern:

Avec la prolongation du contrat de Hansi Flick au début de l’année, une décision qui m’a fait très plaisir a été prise. Hansi est un super entraîneur. La façon dont il gère les joueurs, la façon dont nous jouons au football, ainsi que l’atmosphère dans l’équipe dirigée par lui – tout cela m’a beaucoup convaincu, et donc sa prolongation de contrat a également été un signal pour moi.

Confiance et appréciation – ce que Neuer attend du Bayern Munich

Bild a directement demandé à Neuer ce qu’il voulait. Sa réponse:

J’aimerais jouer aussi longtemps que je suis en forme. Mais surtout, je voudrais ressentir de la confiance; c’est la chose la plus importante pour moi. Il est tout à fait clair pour moi qu’il est irréaliste de clouer le club sur un contrat de cinq ans, comme cela aurait été proposé. À 34 ans, je ne peux pas prédire comment je me sentirai à 39 ans. Par conséquent, la finalité qui a été publiquement alléguée n’a aucun sens.

Thomas Kroth a directement nié à la fois la durée et le salaire du contrat qui auraient fait l’objet de rumeurs, à savoir un contrat de cinq ans avec un salaire annuel d’environ 20 millions d’euros. Kroth a déclaré: «Ces deux chiffres sont tout simplement faux. Je peux honnêtement dire que nous avons toujours été flexibles quant à la durée de nos conversations avec Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn. »

Neuer a souligné qu’il voulait un contrat avec le Bayern qui serait une «situation gagnant-gagnant dont tout le monde est heureux»:

Je veux livrer mes performances, être là pour l’équipe et tout donner pour que nous ayons le maximum de succès – avec 100% de passion. Pour cela, les conditions doivent être réunies. C’est ce qui est en jeu en ce moment.

Kroth a répondu lorsque Bild a demandé si le salaire de Neuer au Bayern faisait partie de ces conditions. Il a dit,

Le sujet du salaire ne peut pas être réduit à un seul chiffre mais est beaucoup plus complexe. Il existe différents modèles dont la durée et les salaires sont flexibles et qui tiennent également compte de la crise actuelle des coronavirus. Mais Manuel s’intéresse avant tout à une chose: l’appréciation!

“C’est vrai”, a déclaré Neuer. Kroth a souligné que Neuer est le «meilleur gardien de but du monde», capitaine au Bayern et en Allemagne, et «fait beaucoup de choses dans l’équipe qui le font bien».

«Ça m’irrite»: Neuer irrité par les fuites au sommet

Neuer a poursuivi en insistant sur le fait qu’il s’est toujours senti apprécié depuis sa signature au Bayern, mais il est en colère que les détails de ses discussions en cours avec le Bayern Munich soient constamment divulgués. Il a dit,

Ce qui m’irrite: toutes les discussions que j’ai eues ici depuis [2011] ont toujours été menées de manière très confidentielle. Rien n’a jamais coulé dehors. Maintenant, cependant, les détails des pourparlers en cours se trouvent constamment dans les médias, et ils n’ont souvent même pas raison. Bien sûr, cela m’énerve. Ce n’est pas comme ça que je connais le FC Bayern. Il a toujours été important pour moi de pouvoir collaborer en toute confidentialité avec les employés occupant des postes de direction – aussi loyalement que je me conduis vers le club en tant que joueur et capitaine. Si des choses sont apparemment délibérément divulguées à l’extérieur, c’est aussi quelque chose qui relève de la rubrique «appréciation».

Neuer a refusé d’accuser directement quiconque. «Je ne suis pas là lors des pourparlers; Thomas fait ça … Mais le nombre de personnes est petit. » Kroth a également déclaré qu’il n’avait jamais rencontré de telles fuites lors des négociations précédentes. Kroth a déclaré qu’ils n’avaient aucun suspect spécifique:

Non. Seulement deux ou trois personnes sont assises à la table, mais les informations sont également transmises à l’intérieur du club. Aucune idée par quels canaux il sort ensuite. Nous ne sommes pas intéressés à mettre qui que ce soit contre le mur, mais uniquement dans la question principale.

Et Nübel?

Neuer a salué Nübel comme «un bon gardien de but, sans aucun doute». Il a dit qu’il pouvait comprendre le transfert, bien que “nous avons déjà un numéro 2 exceptionnel à Sven Ulreich”.

Neuer contourna gracieusement la remarque de Bild selon laquelle son héritier désigné défilait devant lui:

Ce qui se passera à l’avenir n’est pas quelque chose dont j’ai besoin pour me creuser la tête maintenant. Tant que je livrerai mes performances, je jouerai. J’en suis convaincu.

Mais qu’en est-il de la rumeur selon laquelle le Bayern a garanti à Nübel un certain nombre de matchs? Neuer a répondu: