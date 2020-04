Manuel Neuer demande 20 millions d’euros par an pour prolonger son contrat avec le Bayern Munich – rapport

Selon un nouvel article de Bild, Manuel Neuer demande sérieusement cher de prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Le gardien de but vainqueur de la coupe du monde allemande veut un contrat complet de 5 ans, avec un salaire de 20 millions d’euros par an, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’équipe aux côtés de Robert Lewandowski. C’est naturellement un sujet de discorde pour le club, car Neuer a déjà 34 ans et sa doublure Alexander Nubel devrait rejoindre le club la saison prochaine.

Qu’est-ce qui a motivé cette stratégie de négociation agressive du capitaine du Bayern? Eh bien, le rapport affirme qu’il y a des spéculations dans les vestiaires sur les salaires élevés des joueurs venant d’Espagne. Selon certaines rumeurs, Lucas Hernandez et Philippe Coutinho gagneraient plus de 20 millions d’euros par an, ce qui pourrait être source de mécontentement. Ayant été acquis de Barcelone, le salaire de Coutinho serait particulièrement élevé – encore plus élevé que celui de Lewandowski.

Le Bayern, quant à lui, souhaite accorder à Neuer un contrat plus court avec un salaire fixe inférieur – ce qui signifie une prolongation jusqu’en 2023 avec une option de rester jusqu’en 2024 et des bonus basés sur les performances en fonction du nombre de matchs joués. Le problème est que Neuer craint de manquer les bonus de performance en raison de l’acquisition de Nubel, qui devrait commencer à partager des matchs avec le vétéran du Bayern à partir de la saison prochaine. D’où l’impasse actuelle entre les deux parties.

L’acquisition d’Alex Nubel continue de compliquer les négociations.





Photo de Peter Lous / Soccrates / .

Thomas Muller et Hansi Flick s’étant déjà engagés dans de nouveaux contrats, les choses allaient bon train pour l’extension du Bayern Munich. Cette nouvelle met un point négatif à tout cela. Il est possible que Bild crée des choses pour générer des clics (l’histoire est derrière leur mur de paiement, après tout), mais ils ont été précis dans leurs rapports sur les sagas d’extension de Flick et Muller. Cela implique que le document a une piste intérieure sur les négociations, et il y a quelque chose qui se prépare dans les coulisses.

Pendant ce temps, il y a eu des rapports d’autres clubs intéressés par les services de Neuer, le principal étant Chelsea. Les Bleus cherchent à remplacer Kepa Arrizabalaga, qui a été un raté – mais étant donné ce que nous savons maintenant, offriraient-ils un salaire aussi élevé que 20 millions par an à Neuer? Ils ont certainement besoin d’un gardien de but, mais il est douteux que toute équipe distribue d’énormes rémunérations comme celle-ci en ce moment, en particulier avec le coronavirus ravageant le monde du football. Cela remet en cause le pouvoir de négociation de Neuer – et cela signifie également que les Bavarois sont en position de force pour rejeter ses demandes.

Quelle que soit la vérité, nous espérons que ce n’est rien de plus qu’une bosse sur la route. Le Bayern Munich a encore besoin de Neuer, et nous espérons le voir rester avec le club pendant de nombreuses années à venir.