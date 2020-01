Manuel Neuer et sa femme se seraient séparés

Manuel Neuer a montré ce soir des compétences de gardien de but exquises lors du premier match de Rückrunde contre le Hertha Berlin. Même si le match a été joué dans la ville natale de sa femme Nina, le capitaine du Bayern Munich est resté imperturbable et concentré. Pourquoi est-ce important? Parce que, selon Bild, le mariage des Neuers s’effondre et ils vivent déjà séparément depuis un certain temps.

Neuer a été interrogé sur la situation après le match de Hertha, et il a demandé un peu d’intimité à ce sujet.

Je comprends que vous devez poser la question. Mais c’est privé. Veuillez comprendre que je ne veux pas faire de commentaire à ce sujet.

Neuer a été repéré dans le camp d’entraînement de Doha sans son alliance, et Bild ajoute qu’il a retiré une photo de lui avec Nina de son profil WhatsApp.

Bien que ce ne soit que notre spéculation, le plongeon de Manuel la saison dernière pourrait ne pas être entièrement dû à la rouille de sa longue convalescence. Souvent, quand il y a des problèmes familiaux, les performances des joueurs peuvent également être affectées, et peut-être que ce fut le cas dans le cas de Manuel.

L’histoire d’amour de Manuel et Nina a commencé en 2014 après la Coupe du monde. Maintenant, après presque trois ans de mariage, il semble qu’ils se séparent. Que les rumeurs ne soient pas vraies, mais si elles le sont, nous leur souhaitons le meilleur.