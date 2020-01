Manuel Neuer réagit à la victoire 5-0 sur Schalke: “Le FC Bayern est de retour!”

Le début impressionnant du Bayern Munich pour la Rückrunde a continué avec sa victoire 5-0 sur Schalke une semaine seulement après le démantèlement du Hertha Berlin de Jurgen Klinsmann 4-0 à l’Olympiastadion. Les buts de Robert Lewandowski, Thomas Muller, Leon Goretzka, Thiago Alcantara et Serge Gnabry ont mené le Bayern à l’emphatique, bien mérité de trois points, ré-estampillant leur autorité dans la course au titre de la Bundesliga.

S’exprimant après la victoire contre Schalke, le capitaine Manuel Neuer a affirmé que “le FC Bayern est de retour”. Compte tenu du nombre d’occasions qu’ils ont créées et des buts qu’ils ont marqués contre Schalke et Berlin, Neuer a déclaré que tout le monde dans la ligue sait que le Bayern est de retour ( AZ):

Nous étions très concentrés et nous avons créé de nombreuses occasions de buts. Tout le monde en Bundesliga sait que le FC Bayern est de retour. Mais nous savons aussi que la concurrence ne dort pas.

Photo par A. Beier / . pour le FC Bayern

Par chance pour le Bayern, le RB Leipzig a perdu 2-0 contre l’Eintracht Frankfurt à la Commerzbank Arena lors d’un coup d’envoi plus tôt, réduisant l’écart entre Leipzig et le Bayern à un seul point – et le Bayern a la meilleure différence de buts. Malgré cet élan, Neuer a réitéré que tout le monde dans l’effectif se concentre uniquement sur son travail et se bat pour le maximum de points dans chaque match:

Bien sûr, vous en entendez parler [i.e. Eintracht’s win] avant le match, mais nous voulons nous concentrer sur nos jeux et pour le moment les choses vont vraiment bien. Des équipes solides ont déjà perdu à Francfort.

Photo par Thomas Frey / alliance photo via .

Dans le Hinrunde, le talon d’Achille du Bayern semblait être pris dans des contre-attaques quand il avait engagé les chiffres vers l’avant. Souvent, les défenseurs centraux étaient pris sur leurs talons en retraite et se retrouvaient à quelques pas derrière une attaque. Tactiquement, c’est quelque chose qui a été travaillé pendant le camp d’entraînement d’hiver au Qatar. Neuer a souligné que tout le monde sur le terrain s’efforce de garder tout compact, à la fois offensivement et défensivement:

Nous jouons très bien en coopération. Tout le monde y participe, même les joueurs offensifs. Nous restons compacts et généralement avec des numéros supérieurs à l’arrière. Nous avons donc tous un bon feeling et nous jouons la tête haute et très dominante.

En face de Neuer, Markus Schubert de Schalke a eu une soirée qu’il voudra probablement oublier. Malgré quelques arrêts décents, le jeune a été parsemé de tirs du Bayern pendant la majeure partie des 90 minutes et a sans doute (au moins partiellement) commis la faute du premier but de Lewandowski pour le Bayern. Pourtant, Neuer pense que ce fut une bonne expérience pour Schubert:

En substance, il est bon pour un jeune gardien de but d’acquérir de telles expériences. Nous les gars plus âgés avons tous vécu cela. Donc ce n’est pas si mal pour lui. Je pense que le Bayern Munich aurait gagné aujourd’hui même avec sa meilleure performance.

Photo par Alexander Hassenstein / Bongarts / .

Hansi Flick a résumé la performance du Bayern en disant que son équipe tenait à pousser Schalke à sortir des portes pour perturber le mouvement de sa balle, ce que son équipe a très bien exécuté, en particulier en première mi-temps (FCBayern.com):

C’était très bien aujourd’hui. Schalke a réalisé une performance impressionnante lors de son premier match contre Gladbach. Mais nous avons joué à la maison et nous voulions nous en tenir à notre jeu, à notre philosophie. Nous voulions les déranger tôt, les mettre sous pression, avec une intensité élevée. Nous avons très bien fait, surtout au premier semestre. L’essentiel est que nous avons pris trois points. La façon dont nous avons joué doit renforcer notre confiance. La qualité de l’équipe est exceptionnelle, et si je peux monter la barre comme je l’ai fait aujourd’hui, je suis très satisfait.

Photo de Christian Kaspar-Bartke / Bongarts / .