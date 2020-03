Maradona demande la prise de conscience de la présence du coronavirus en Argentine

Le directeur technique de Gymnastique et Escrime de La Plata, champion du monde de la Copa de México 1986, s’est entretenu avec tous les Argentins pour prendre conscience de la pandémie qui sévit dans le monde.

Il suit par bonds et ne s’arrête pas. Le coronavirus frappe la plupart des pays du monde et la pandémie a généré le chaos social. Pendant ce temps, la République argentine a commencé à souffrir des premiers cas de cette maladie et une grande partie de la société n’a pas encore pris conscience de ce qui est vécu.

Compte tenu de cette situation, qui s’est manifesté à travers leurs réseaux sociaux était Diego Maradona. Sur Instagram, ‘Fluff’ est allé au peuple d’Albiceleste et a appelé à réfléchir à la situation dans laquelle le monde entier vit ces dernières semaines.

“En Italie, ils ont pris conscience qu’ils devaient rester chez eux. J’espère qu’en Argentine, nous réagirons à temps. Certains se moquent … Il est difficile d’éduquer un pays en 15 minutes, et cela se résout par l’éducation, l’obéissance et le respect“A déclaré Maradona.

En fait, certains médias argentins affirment que le «Ten» est détenu et doutent même de sa présence dans le match de vendredi contre Banfield. Le ‘Wolf’ doit faire face au ‘Drill’, avec Diego sur la banque de remplacement?