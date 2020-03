Maradona et Napoli: la fin d’un roman d’amour

Ce fut sept ans d’un amour qui dure toujours. A chaque pas dans les rues de Naples l’aura de Diego Armando Maradona. Entre 1984 et 1991, le Ten a donné les meilleures années de sa vie de football à cette équipe du sud de l’Italie qu’il a menée pour lutter contre les grands du nord. Et cela lui a donné la gloire qu’ils n’avaient jamais atteinte auparavant et ne pourraient pas atteindre sans lui: les deux seuls Scudettos ils sont allés avec Diego comme drapeau, dans les saisons 86/87 et 89/90. Donc pour les Napolitains, le 24 mars est une date triste, celle qui se souvient de l’anniversaire de la dernière fois où DAM portait le bleu clair 10. C’était en 1991, il y a 29 ans.

Diego il est parti sans dire au revoir, sans savoir qu’il jouait son dernier match pour la Napoli. Le 24 mars 1991, son équipe a perdu 4-1 contre le Sampdoria et l’idole argentine a converti l’objectif de la remise, du pénal. Son dernier cri dans cette chemise. Il ne le savait pas non plus à l’époque. Quelques jours après cette réunion, résultat du contrôle antidopage qui avait été effectué une semaine auparavant, après la victoire 1-0 contre le Bari. Ils ont trouvé des résidus de cocaïne dans l’échantillon d’urine et ont commencé une séquence noire pour Maradona.

Au sud de Italie on parlait d’une vendetta. Diego avait été le visage de la Sélection Argentine qui avait éliminé l’Italien de Monde 90de son Monde, qu’ils voulaient gagner à domicile. Il avait répondu à une pure insulte aux sifflets de tanos lorsque l’hymne argentin jouait et il avait célébré avec rage quand il a converti son penalty en la définition qui a donné à l’équipe la passe pour la finale. Bilardo. Mais la vérité est que, au-delà des théories du complot, il a été puni d’une suspension de 15 mois par 10 et ne jouerait plus jamais pour lui. Napoli.

Les jours suivants ont été les pires Maradona. Il s’est rendu au Argentine Le 1er avril, une semaine plus tard, il a appris la sanction qu’il avait reçue et le 26 de ce même mois, il a été détenu par la police fédérale dans un département de Caballito pour usage de drogue. Soudain, tout ce qu’il avait construit sur le terrain semblait s’effondrer à l’extérieur. Les mois sans football n’ont pas été faciles pour Diego, que lorsqu’il a accompli la sanction, il ne voulait pas retourner Italie. Son laissez-passer appartenait toujours au Napoli, mais a forcé la sortie et est retourné à Espagne (J’avais déjà joué dans Barcelone) pour rejoindre le Séville qui a réalisé Bilardo.

Il y a donc 29 ans, un roman a été achevé dont les Napolitains continuent de se souvenir quotidiennement. Diego les a mis au-dessus du calcium et les a emmenés à transcender les frontières, leur a fait comprendre une réalité qu’ils n’avaient jamais vécu et leur a donné deux Scudettos, ongle Coupe d’Italie (86/87), un Coupe UEFA (88/89) et un Super Coupe d’Italie (90/91). L’amour pour 10 dans le sud de la péninsule persiste et promet de ne jamais mourir, mais que 1-4 avant Sampdoria Il a mis un dernier point à voir sur le terrain ses bigoudis, la chemise bleu clair et le 10 au dos.