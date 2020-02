Maradona Gymnastics complique sa permanence en First

La Gymnastique et Escrime La Plata qui dirige Diego Armando Maradona est tombé 1-0 samedi contre Rosario Central dans un duel clé pour la permanence en Première Division et reste dernier dans la zone de relégation à trois jours de la fin de la Super League argentine. L’équipe de Rosario, qui avec cette victoire reste en dehors de la zone rouge, a remporté la précieuse victoire grâce à un but de l’Uruguayen Sebastian Ribas à 11 minutes après une série de rebonds dans la zone.

16/02/2020 à 12:03

CET

EFE

Le match était égal, aller-retour, et le Loup avait plusieurs chances de marquer le match nul. Contrairement à ce qui s’est passé dans tous les autres stades, Maradona Il n’a pas été honoré au Gigante de Arroyito. Le champion du monde de 1986 au Mexique a franchi une étape fugace de 1993 à 1994 pour Newell’s Old Boys, un rival classique de Rosario Central.

La gymnastique, qui a connu cinq matchs sans défaite, a besoin d’une combinaison compliquée de résultats pour rester en première division.

Dans un autre match joué ce samedi, les Argentinos Juniors ont battu l’Atlético Tucumán 0-2. L’Uruguayen Santiago Silva et Gabriel Hauche Ils ont marqué pour Bicho, qui a terminé troisième avec 35 points, dont quatre du leader, River Plate, qui recevra Banfield ce dimanche.