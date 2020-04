Maradona jr à CM: «Dans le football, c’est plein de lécheurs, je suis un *** et d’aller à Cervia. Aujourd’hui, je m’entraîne et je rêve de Naples »| Serie A

Le sweat bleu ne ment pas: “Pour moi il n’y a qu’une seule équipe au monde”. Candide et sincère Diego Armando Maradona junior, n’a même pas besoin de préciser que son cœur bat pour Napoli. Le fils du Pibe de Oro s’est dit avec un cœur ouvert dans notre live Instagram aujourd’hui, parlant de sa vie sur et en dehors du terrain: “En 2003, j’ai grimpé sur une porte à l’arrière d’un terrain de golf pour rencontrer mon père“La première fois qu’il n’oublie jamais:” J’avais lutté si fort pour revenir vers lui, c’était une émotion unique. Il y a quatre ans, nous avons rétabli la relation, aujourd’hui elle est belle “.

“I LECCHINI” – En 1997, un autre Maradona entre dans le monde du football, pour Diego jr. les portes de l’équipe de jeunes de Napoli s’ouvrent: “Mon nom de famille ne m’a pas aidé. Au contraire, cela m’a pénalisé. Malheureusement, le football regorge de lécheurs: à l’époque je n’étais pas en bons termes avec mon père et les gens se moquaient de moi, pensant entrer dans ses grâces. Les entraîneurs ne m’ont jamais traité comme je le méritais, mais il est également vrai que je n’ai pas pu gérer une pression beaucoup plus grande que moi à l’époque. Aujourd’hui, il m’arrive d’oublier que j’ai ce nom de famille, c’est certainement plus un problème pour les autres que pour moi. “

LE CERVIA – Porte coulissante. En 2004, Diego arrive à la télévision avec le maillot Cervia dans l’émission de téléréalité “Champions, le rêve”: “Quand j’ai fait ce choix, j’ai abandonné ma carrière. J’avais encore 18 ans, cinq de contrat avec Gênes où j’étais bien vu par Cosmi qui me faisait m’entraîner avec la première équipe. J’étais un *** et je suis allé à Cervia, J’ai écouté une personne qui ne pensait qu’à ses poches. J’ai immédiatement réalisé que j’avais fait une erreur: humainement, j’ai passé un bon moment, mais d’un point de vue footballistique, c’était un désastre. Je ne me sentais pas comme moi, je n’avais rien à voir avec ça. “

LA NOUVELLE VIE – Maradona tourne la page, le premier casque et le micro, puis monte sur le terrain. Diego parle de sa nouvelle vie: “Le matin, je fais un programme de divertissement à la radio. Au début, je n’étais pas très convaincu, mais aujourd’hui je pense que je ne peux pas m’en passer. Dans l’après-midi, j’entraîne le 2008 de Real Casarea, l’année dernière décerné par l’UEFA comme meilleure école de football, dont je suis également responsable. Je ne pensais pas que j’étais apte au football pour enfants, maintenant nous sommes comme une famille. “Objectif:”Ce que je n’ai pas obtenu en tant que footballeur, je vais l’atteindre en tant qu’entraîneur. “Deux Maradona sur le même banc?” Si mon père me demandait d’agir en tant que député, je prendrais le premier avion et irais à lui, mais peut-être que je peux devenir entraîneur sans être le deuxième. Je rêve du banc Napoli, et même si la route est encore longue tôt ou tard tu me verras en Serie A “.

PLAGE ET JEUX AVEC PAPE – Du terrain à la plage: “Le beach soccer a été une soupape pour soulager la douleur de ne pas être devenu footballeur professionnel. Cela m’a donné l’opportunité de gagner un championnat, de disputer deux Coupes du Monde et bien d’autres émotions”. Et quelques buts qui resteront dans l’histoire: “Le meilleur était un lob, j’ai instinctivement viré en voyant le gardien”. Après tout, l’ADN est ça. Mais le fil conducteur de la Maradona est toujours le même: “Avec papa, nous regardons les matchs de Naples et nous nous affrontons. Son préféré est Mertens, mon Zielinski. L’avenir de Dries? Je pense que son choix l’a déjà fait, à la fin il va renouveler “. Au 33 Diego Armando jr. S’excite en disant à Napoli qu’un jour il rêve d’entraîner. Sweat-shirt bleu et tourné vers l’avenir, il y a un autre Maradona qui veut écrire l’histoire.

@francGuerrieri