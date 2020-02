Maradona Jr: Quand quelqu’un compare Ronaldo à Messi, je me lève et je pars

Diego Maradona, Jr., le fils de la légende argentine, s’est exprimé avant le choc de Barcelone avec Napoli. Ce voyage marque la première fois que Lionel Messi affrontera le club le plus étroitement associé à Diego Maradona, Sr.

Maradona, Jr. a donné son avis sur les comparaisons inévitables entre son père et Messi.

«Messi se rapproche de lui évidemment, j’ai toujours dit que Messi est bien meilleur que Ronaldo. Il est proche de lui, mais vous ne pouvez pas comparer un être humain avec un étranger », a déclaré Maradona, Jr. à la radio espagnole.

«Je me lève de la table et je pars, car je ne vais pas rester là à comparer Messi à Ronaldo. Je lève mon chapeau à Ronaldo parce qu’il est un grand attaquant, mais il n’a aucune comparaison avec Messi. Aujourd’hui, personne ne se compare à Messi », a-t-il déclaré.

«Messi est un phénomène, oui, Messi est un joueur que s’il choisit de marquer cinq buts dans un match, il le fait. Il n’y a pas de drame, il joue avec un calme et une qualité incroyables. J’adore Messi. Ceux qui critiquent Messi n’ont aucune idée du football. »

Maradona, Jr. également connu sous le nom de Diego Sinagra en raison du nom de famille de sa mère, est un footballeur avec une longue carrière dans les ligues inférieures italiennes. Il a débuté dans le système de jeunesse de Naples et est né à Naples. Sa mère est également originaire de la région.

“J’étais un bon joueur mais l’attente était trop, ils ne me laisseraient pas grandir en paix”, a-t-il expliqué.

Pourtant, il a dit qu’il aimait son père et qu’il était fier d’être son fils et qu’il ne le changerait pour rien. Il était également clair que pour lui, Maradona était la meilleure de tous les temps, et cela ne changerait jamais.

«Je dis toujours la même chose, le seul joueur qui a remporté la Coupe du Monde de la FIFA par lui-même était mon vieil homme, les autres avaient besoin d’aide. Au cours des dernières années, Messi n’a eu aucune aide.

“[Maradona] ne m’a jamais mal parlé de Messi, au contraire, il a toujours bien parlé de lui. Mon vieil homme aime beaucoup Messi. Il est logique que mon vieil homme l’aimait, car ils avaient toujours une bonne relation.

“Si les deux jouaient jamais ensemble, nous pourrions tout fermer et donner toutes les coupes à l’équipe qui les avait.”