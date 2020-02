Maradona: “Napoli-Barca, le cœur est bleu. Ne pas comparer avec Messi” | Ligue des champions

Il Mattino révèle le confession faite par Diego Armando Maradona à Stefano Ceci, son assistant napolitain: “Mais je n’ai aucun doute: mon cœur est avec Naples et les Napolitains, surtout dans ce difficile défi. Messi? J’espère qu’il ne joue pas de gros matchs à Naples. Leo est un grand talent, un très bon garçon, mais ils veulent le charger injustement d’un poids. Il doit faire sa carrière et sa vie, sachant qu’il est le plus grand footballeur du monde. Quelles sont ces comparaisons faites depuis près de vingt ans? J’ai un beau souvenir de lui dans la période Seleccionc’était amusant de le voir à l’entraînement et dans le match. Banc? Je n’aurais jamais de doute entre Naples et Barcelone “.