Maradona ne sera pas l’entraîneur du Venezuela

Ce midi, et après une semaine de rumeurs intenses, du Venezuela a confirmé que Maradona ne faisait pas partie des candidats pour succéder à Dudamel dans la direction technique de l’équipe nationale de ce pays.

L’information a été confirmée par Jesús Berardinelli, président de la Fédération vénézuélienne de football, qui a déclaré que “nous ne sommes toujours pas parvenus à une conclusion sur l’avenir technique de notre équipe” et a souligné que “personne du pouvoir politique de notre pays n’a suggéré le nom de Diego Maradona pour diriger l’équipe nationale”.

Cherchant à mettre fin aux rumeurs, le leader ne s’est pas promené: “la Fédération vénézuélienne de football est autonome, nous avons décidé de coacher et Maradona ne figure pas sur la liste des élus par la commission qui définirait le nouveau sélectionneur”. En dialogue avec Fútbol Viejo Nomás, Berardinelli est allé plus loin et a déclaré que les seuls candidats à la tête de l’équipe nationale en ce moment sont Gustavo Alfaro et Jorge Burruchaga. Cela arrivera-t-il?