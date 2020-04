Maradona revendique la souveraineté argentine aux Malouines

Diego Armando Maradona Ce jeudi, il a revendiqué la souveraineté de son pays dans les îles Falkland lorsque 38 ans de guerre avec le Royaume-Uni pour cet archipel de l’Atlantique Sud sont célébrés et il a rendu hommage aux anciens combattants et est tombé dans ce conflit guerrier.

“L’honneur et la gloire sont pour vous tous. Nous sommes fiers. Les Malouines sont argentins”, a écrit l’entraîneur de gymnastique et d’escrime La Plata dans son compte Instagram.

Maradona a accompagné la publication d’une image d’anciens combattants avec la phrase: “2 avril. Anciens combattants et Jour du souvenir dans la guerre des îles Falkland”.

Le 2 avril 1982, la dictature civique militaire qui gouvernait alors l’Argentine a lancé une opération de récupération des îles administrées par Londres depuis 1833, et une guerre a éclaté qui, jusqu’à la capitulation de l’Argentine le 14 juin, a coûté la vie à 649 Argentins. , 255 Britanniques et trois insulaires.

La plupart des commentaires dans le post Maradona rappelez-vous que quatre ans plus tard, en quarts de finale de la Coupe du monde de 1986 au Mexique, l’Argentine a battu l’Angleterre 2-1 avec les deux buts les plus mémorables de «Pelusa» de leur carrière: le «But du siècle» et «La main de Dieu’.