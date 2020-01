“Maradona un malus pour Naples, nous avons produit des joueurs importants”

Au printemps dernier, RedBull a réalisé un documentaire sur Naples, dans lequel il y a aussi une interview avec le président Aurelio De Laurentiis. Voici ses déclarations.

Maradona un problème?

«Le problème avec Naples, qui est une ville merveilleuse et unique au monde pour de nombreuses raisons, est celui de n’avoir jamais gagné par le passé. A remporté deux Scudetti? Parce que nous avions le grand handicap d’avoir le plus grand joueur du monde parmi nous, Maradona. Mais c’est un malus, pas un bonus. Après avoir eu la plus belle femme du monde, qui vous divorce alors, qui peut vous plaire? Qu’est-ce qui peut vous satisfaire? Nous avons bien travaillé, après Maradona, nous avons produit de nombreux joueurs importants, Lavezzi, Cavani, Higuain, et maintenant nous en avons autant dans l’équipe extraordinaire. “