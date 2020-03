Maran, le bouc émissaire parfait. Comme tous les entraîneurs

Il y a un an, Cagliari, à cette époque, flottait à une altitude de 25. Loin de la zone Europe, mais avec un coach qui semblait très confirmé car il était capable de donner une identité et une structure très spécifiques. Le salut est arrivé au dernier jour, mais le quota psychologique de quarante points avait déjà été atteint par cinq, rarement brisé par ceux qui doivent être sauvés. Maran, qui n’a jamais été dans la balance, a même renouvelé un mandat de trois ans jusqu’à la fin de l’année jusqu’au 30 juin 2022 pour tenter de trouver une dimension différente.

UN MARCHÉ D’EUROPE – En été, Giulini a décidé de ne pas prêter attention. Ainsi, en plus du prêt à sec de Nainggolan – gratuit mais cher, au moins en termes d’engagement – il y a eu l’arrivée de Rog (18 millions), Simeone (15), Nandez (18), les prêts d’Olsen et Pellegrini. En outre, l’atterrissage de Gaston Pereiro en janvier, payant le PSV Eindhoven. Bref, l’idée était de se battre pour la place dans les quartiers de haut rang. Et pendant un moment, il l’a fait, assez pour paraître comme un candidat possible à la Ligue des champions. Cependant, une continuité est nécessaire que Cagliari n’a pas. Voler haut risque de brûler vos ailes.

AS ICARUS – Et en fait, l’idée que ce Cagliari pourrait être des cinq à six premières positions du classement a fait mal. En outre, avec la nouvelle année, une série de mauvais résultats est venue, de nombreuses défaites consécutives brisées uniquement par les trois nuls avec Brescia, Inter et Parme. La victoire est absente dès le 1er décembre, 4-3 contre la Sampdoria, une victoire qui avait porté l’enthousiasme au plus haut niveau. Sauf que tomber comme Icare, se rapprocher trop du soleil. Et qui pourrait payer sinon Rolando Maran? Exalté dans les premiers mois, a terminé comme bouc émissaire à plus de dix de la zone rouge (Gênes) et avec encore deux ans de contrat.