Maran: “Situation surréaliste à Vérone, contre Cagliari servira le meilleur Cagliari”

L’entraîneur de Cagliari, Rolando Maran, il s’est entretenu avec Sky Sport à la veille du match de championnat contre la Roma: “Nous avons connu une situation surréaliste la semaine dernière à Vérone, malheureusement, les choses se sont passées ainsi et nous avons dû arrêter de jouer.”

Rome?

“Rome montre une grande compacité, souffre peu de tirs au but et à l’extérieur, cela peut mettre n’importe quelle équipe en difficulté. Cependant, je veux me concentrer avant tout sur ma Cagliari: nous trouverons un adversaire fort et pour cela, nous devrons faire de notre meilleure performance”.

Il suffit de reporter cinq matchs A sur dix?

“Nous parlons d’aspects qui vont au-delà du football. Je regrette seulement que ces matchs aient été reportés si tard, cela peut affecter le championnat, mais ce sont des moments où un sportif doit prendre du recul”.