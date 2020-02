Marc-Andre ter Stegen de Barcelone. La victoire à El Clasico signifierait tout

Le gardien de Barcelone Marc-Andre ter Stegen a parlé d’El Clasico et a déclaré que la victoire dimanche contre le Real Madrid “signifierait tout” pour son équipe.

L’équipe de Quique Setien peut gagner cinq points d’avance avec une victoire au Santiago Bernabeu et avoir un excellent bilan récent au domicile de ses rivaux féroces.

Ter Stegen a expliqué ce que Barcelone devra faire pour ramener dimanche soir trois points essentiels de la capitale espagnole.

«Nous voulons jouer comme toujours, nous voulons garder la possession, nous voulons être meilleurs que les adversaires. Ce sera difficile mais nous pouvons les arrêter, nous avons de grands joueurs, j’espère qu’ils ne pourront pas se rapprocher de moi.

«La clé de tout cela est le travail d’équipe et nous savons que tout doit fonctionner dans des moments spéciaux. Nous devons être là, nous devons être concentrés et prêts et c’est l’un des moments de la saison où nous pouvons vraiment changer les choses. C’est sur nous. Il ne s’agit pas de quelqu’un d’autre. Nous savons que nous avons beaucoup de force. Je suis très confiant en ce qui concerne notre équipe.

«Cela signifierait tout pour nous de gagner ce match, de l’avoir à nouveau entre nos mains. Nous allons y aller et jouer un match et nous voulons être ceux qui quittent Madrid avec trois points. Nous ne pensons pas à ce qui se passe dans la ligue ou la saison. Nous voulons juste gagner ce match. »

Source | la Ligue

Le Real Madrid a récemment connu une période difficile. L’équipe de Zinedine Zidane n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches et saura qu’une nouvelle défaite sera un coup dur pour ses espoirs de titre.