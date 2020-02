Marc-Andre Ter Stegen discute de passes de Barcelone après la victoire de Getafe

Le gardien de but de Barcelone Marc-Andre ter Stegen a parlé des tactiques de Quique Setien lors de la victoire 2-1 contre Getafe samedi.

Le match a vu les défenseurs centraux Samuel Umtiti et Gerard Piqué prendre les coups de pied dans le but de briser la haute presse des visiteurs.

La tactique a permis à Ter Stegen d’enregistrer 69 tentatives de passes, son plus en maillot de Barcelone, mais a parfois sifflé la foule du Camp Nou pendant le match.

Ter Stegen a parlé du nombre de passes arrière et a exhorté les supporters à la patience.

“Lors des tirs au but, les défenseurs centraux commencent parfois le jeu pour éviter la pression des adversaires dès la première passe”, a-t-il déclaré.

«Nous recherchons toujours de nouvelles idées pour être plus fortes et compliquer les choses pour l’opposition.

«Il y a des fans qui ne se contentent pas de ces passes arrière, mais je pense qu’ils sont nécessaires pour commencer à construire à partir des profondeurs, pour être patient, plus encore contre les équipes qui pressent haut. C’est une très bonne solution. Parfois ça tourne mal mais il faut le comprendre. »

Source | sport

Ter Stegen a fini par faire plus de passes que n’importe quel joueur de Getafe pendant le match, et seuls Sergio Busquets (122), Samuel Umtiti (81) et Gerard Pique (88) ont tenté plus de passes que le gardien de but du Barça.