Marc-Andre ter Stegen: Je n’ai aucune idée du football

Le gardien de but de Barcelone Marc-Andre ter Stegen a parlé de sa vie et a expliqué qu’il n’était pas vraiment un grand fan de football.

Le gardien de but allemand, de manière assez surprenante, dit qu’il a du mal à se souvenir des noms de certains des joueurs qu’il rencontre dans l’élite espagnole.

Voici ce qu’il a dit:

«Les gens rient quand je leur dis que je n’ai aucune idée du football, je ne regarde pas beaucoup, à part les bons matchs ou quand je suis intéressé par un match en particulier parce que j’ai un ami dedans.

“Parfois, ils me posent des questions sur un joueur et je n’en ai aucune idée. En Liga, par exemple, je ne connais pas de noms. Mais plus tard, quand ils me donnent la vidéo, je me rends compte que je sais parfaitement qui c’est. Je me souviens mieux de la façon dont ils se déplacent sur le terrain. comment ils tirent ou comment ils se détachent des autres joueurs que leurs noms. »

Source | El Pais

Ter Stegen a également expliqué à quel point il aimait jouer à Naples et à l’Athletic Bilbao et a déclaré qu’il y avait une atmosphère différente au Camp Nou qu’en Allemagne parce que «les fans de Barcelone apprécient les détails.