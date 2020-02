Marcelo Bielsa compare les difficultés de Leeds à ce qu’il a vu lors du dernier match de Tottenham – HITC

Leeds United a été en mauvais état ces derniers temps.

Le patron de Leeds United, Marcelo Bielsa, a déclaré à Leeds Live qu’il pensait que la situation récente du club était comparable à Manchester City contre Tottenham Hotspur.

Les Blancs sont en mauvaise forme en ce moment, remportant seulement deux de leurs neuf derniers matchs de championnat pour mettre leurs espoirs de promotion automatique en danger.

L’avantage de Leeds sur le peloton de chasse n’est plus que de trois points, et les fans commencent à craindre une nouvelle chute dans les séries éliminatoires – ce que personne ne voulait cette saison après le chagrin de l’an dernier.

La manière de la défaite à Wigan était sérieusement frustrante; Leeds avait 77% de possession de balle, 19 tirs au but, cinq au but et 13 virages, mais ne pouvait tout simplement pas marquer.

Le but de Wigan était un coup de chance, le corner de Joe Williams se dirigeant vers le filet via Pablo Hernandez, et ils n’ont réussi que cinq tirs dans l’ensemble du but et deux sur la cible.

Dans de nombreux autres matchs, Leeds aurait gagné, mais tout semble aller contre les Blancs en ce moment, peu importe à quel point ils dominent le match.

Maintenant, le patron Bielsa a comparé la défaite à la défaite de Manchester City à Tottenham, car ils contrôlaient de la même manière le match et rataient une multitude d’occasions, avant de perdre 2-0 alors que Tottenham marquait avec deux de leurs trois tirs cadrés.

Bielsa pense que cela ne signifie pas que Leeds doit changer pour devenir une équipe de contre-attaque, croyant qu’il «ne peut pas imaginer» jouer si défensivement et espérer le meilleur.

«C’est comme Manchester City. Ce n’est pas comme si nous nous comparions à Manchester City et aux grandes équipes, mais lors du dernier match, ils ont raté huit occasions et ont concédé deux buts, ils ont le ballon 70% du temps, ils ont concédé trois chances et reçoivent deux buts, donc le chemin ne peut pas être pour dire à City qu’ils doivent avoir trois chances. »

«Donc, pour que Leeds gagne un match, nous devons jouer avec notre jeu dans notre propre moitié de terrain, recevoir beaucoup de chances de l’adversaire, contre-attaquer trois fois dans le match et attendre au cas où nous marquerions deux des trois chances. Je ne peux pas imaginer le football comme ça. Et cela ne veut pas dire que c’est mal de défendre dans notre propre moitié, ou de mettre beaucoup de joueurs dans notre propre boîte, défendre avec dix, neuf joueurs. “

