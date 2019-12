Marcelo Bielsa confirme qu'un homme clé de Leeds United sera mis à l'écart pendant un mois

Date de publication: lundi 23 décembre 2019 7:29

Marcelo Bielsa a confirmé que Pablo Hernandez de Leeds United sera mis à l'écart pendant environ un mois.

Le milieu de terrain vétéran espagnol s'est blessé aux ischio-jambiers à la première minute contre Fulham samedi.

Hernandez a déjà raté une partie de la saison en raison d'une blessure, son retour sur le terrain coïncidant en grande partie avec la séquence de 11 matchs sans défaite de United et une séquence de sept victoires consécutives.

Après avoir clopiné au Craven Cottage, Leeds a perdu son premier match en plus de deux mois alors que les Scottotters Cottagers ont perdu 2-1 vainqueurs et réduit l'écart à neuf points.

S'exprimant lors de la conférence de presse avant le match de boxe contre Preston, Bielsa a confirmé qu'il allait manquer environ quatre semaines de football en équipe première.

"Un mois", a répondu l'Argentin lorsqu'on lui a demandé combien de temps il serait absent. «C'était une blessure à la cuisse.»

C'est loin d'être le moment idéal, Leeds étant actuellement un peu mince au milieu de terrain, Adam Forshaw étant également mis à l'écart.

Jamie Shackleton et Tyler Roberts sont tous deux en mesure de combler le vide dans le milieu de terrain central laissé par Hernandez, et Bielsa a fourni de bonnes nouvelles car les deux joueurs sont revenus à l'entraînement et sont de retour en lice pour l'équipe, bien qu'il soit peu probable qu'ils commencent.

"Tyler Roberts et Jamie Shackleton sont disponibles", a ajouté Bielsa. "Douglas est malade, nous ne savons pas quand Forshaw sera de retour."

Il a confirmé que l'utilitaire Stuart Dallas entrera dans le milieu de terrain avec Gjanni Alioski de retour à l'arrière gauche.

Hernandez manquera certains matchs clés dans les prochaines semaines. Preston fait partie du peloton de tête dans le top six du championnat, tandis que Leeds a également un voyage aux Hawthorns pour jouer le leader de la ligue, West Bromwich Albion, et un match de chapiteau à Arsenal au troisième tour de la FA Cup.