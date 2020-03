Marcelo Bielsa dit «facile» pour un joueur de Leeds de faire ce qu’il fait – HITC

Luke Ayling a marqué pour Leeds United de Marcelo Bielsa ce week-end.

L’entraîneur-chef de Leeds United, Marcelo Bielsa, a fait l’éloge de Luke Ayling à Leeds Live.

Bielsa a expliqué pourquoi Ayling figurait récemment parmi les buts de Leeds.

Le joueur de 28 ans, qui peut fonctionner comme arrière droit ou comme défenseur central, a marqué pour les Blancs lors de leur victoire 2-0 contre Huddersfield Town à Elland Road dans le championnat samedi après-midi.

L’ancien espoir d’Arsenal était également en passe de viser la victoire 4-0 de Leeds sur Hull City loin de chez lui au stade KCOM de la ligue le mois dernier.

Ayling a effectué 27 départs et une apparition de remplacement dans le championnat pour la tenue du West Yorkshire jusqu’à présent cette saison, marquant quatre buts et fournissant trois passes décisives dans le processus, selon WhoScored.

Bielsa a déclaré à Leeds Live lorsqu’on lui a posé des questions sur la deuxième série de buts d’Ayling: «C’est un joueur qui peut passer de case en case en quelques secondes et c’est facile pour lui de le faire.

«Après avoir fini de défendre, il pense immédiatement attaquer. Il relie cette distance de la défense à l’attaque sans effort. Il le fait pendant tout le match et souvent. »

Promotion automatique

Leeds a remporté ses cinq derniers matchs de championnat sans encaisser de but, et les fidèles d’Elland Road devraient avoir confiance que l’équipe fera son travail dans les dernières semaines de la saison et remportera une promotion automatique en Premier League.

L’équipe de Bielsa est actuellement en tête du classement et semble prête pour une promotion automatique du championnat.

