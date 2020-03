Marcelo Bielsa et un nouveau geste de solidarité: il va baisser son salaire et celui de ses joueurs pour aider les employés du club | Premier League | Football























































































































Marcelo Bielsa a informé les responsables de Leeds que lui et ses joueurs allaient baisser leurs salaires.

Marcelo Bielsa, entraîneur argentin à Leeds United.

Photo:



Twitter: @LUFC

Pour:

Écriture futuriste

27 mars 2020 à 00 h 14

Au milieu de la crise de la Covid-19, en Angleterre, Marcelo Bielsa a une fois de plus créé un précédent, lui et ses joueurs ont déclaré aux dirigeants de Leeds United qu’ils avaient décidé de baisser leurs salaires afin que les travailleurs non-footballeurs du Le club peut recevoir ses paiements et n’est pas affecté par la situation.

Marcelo le «fou» Bielsa a été caractérisé par des actions de solidarité dans les situations qui en ont le plus besoin, chose inhabituelle dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. À cette occasion, Bielsa a pris le commandement face à la situation qui submerge le monde entier, et son club a annoncé que les salaires des travailleurs en dehors des matches de football prévaudraient, car lui et son personnel d’entraîneurs sont prêts à baisser leurs salaires élevés. afin d’aider les plus démunis.

Le directeur sportif de Leeds United, Victor Orta, a remercié Bielsa et ses joueurs d’avoir pris cette décision qui sera d’une grande aide pour l’équipe anglaise face à la situation économique difficile que connaissent l’Angleterre et tous les pays en général: “Mes joueurs ont Ils ont fait preuve d’un incroyable sens de l’unité et de l’unité, je suis fier d’eux. Nous remercions Marcelo et tous ses joueurs d’avoir donné la priorité à notre plus grande équipe et de prendre soin de la famille. “

Marcelo Bielsa est toujours un sujet aujourd’hui, non seulement pour la façon dont les équipes qui sont sous son commandement jouent, mais pour ses gestes de solidarité habituels qui rendent le monde du football reconnaissant envers lui, il y a très peu de techniciens qui ils pensent et exécutent comme lui.

