Marcelo Bielsa refuse de laisser les sceptiques ruiner la saison de Leeds

Date de publication: jeudi 6 février 2020 1:45

Le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, a exhorté son équipe à retrouver sa confiance alors que les doutes continuent de croître et qu’ils vont faire exploser leurs espoirs de promotion automatique.

Les hommes de Bielsa peut revenir en haut du tableau avec une victoire à Nottingham Forest samedi soir, mais une forme inquiétante a vu Forest, Fulham, Brentford et Bristol City combler l’écart avec les spots de promotions automatiques.

Cependant, Bielsa était d’humeur haussière avant le match, déclarant aux journalistes: «Il n’y a aucune attente, il y a des doutes. Le support ne croit plus en notre équipe. Mais nous croyons en notre équipe. Pour cette raison, maintenant les gens demandent n’importe quoi, quand un joueur est dans la mer et qu’il meurt. Soutenir, c’est ne plus croire en nous, mais nous croyons plus que jamais en nous-mêmes.

«Nous souhaitons toujours jouer à Elland Road parce que nos supporters n’endommagent jamais notre équipe. Donc pour nous, jouer à l’extérieur n’est pas une bonne chose pour nous. Si vous pensez qu’il vaut mieux jouer à l’extérieur, alors vous pensez que jouer à la maison est inconfortable et ce n’est pas comme ça. Si les supporters ont perdu confiance en l’équipe, nous devons retrouver la confiance que nous avons perdue.

«Nous devons retrouver la confiance que le supporter n’a pas maintenant. Nous avons besoin de la confiance du supporter et si nous ne le méritons pas, nous essayons de le récupérer. Ce que nous n’allons pas faire, c’est abandonner et ne pas nous faire confiance. Parce que nous méritons de garder la confiance de notre côté.

«Peu importe la plupart des matches que nous avons perdus, cela signifie que les gens ne font plus confiance à notre équipe, nous sommes obligés d’analyser ce que nous faisons des choses. Et tirer des conclusions et voir ce que nous attendons. Aucun doute sur le travail que nous faisons et nous connaissons les problèmes et quelles sont les solutions qui peuvent résoudre ces problèmes.

“Donc, je préfère prendre la responsabilité des erreurs qui mettent la responsabilité de ces choses à un autre.”

Bielsa, quant à lui, a refusé de dire si la nouvelle signature de Jean-Kevin Augustin ferait ses débuts pour le club contre Forest.

Le joueur de 22 ans, qui avait précédemment repoussé un déménagement à Man Utd, n'a pas encore fait une apparition senior pour le club et a joué 45 minutes pour les moins de 23 ans de Leeds avant de frapper fort et de ne pas apparaître pour la seconde moitié de milieu de la semaine.