Marcelo Bielsa sait ce que la promotion signifierait pour Leeds et leurs fans

Date de publication: jeudi 20 février 2020 6h52

Marcelo Bielsa insiste sur le fait qu’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer à Leeds la promotion que beaucoup pensent que son règne mérite – et admet qu’il est conscient du succès que cela signifierait pour la ville et ses partisans.

Malgré une série de bégaiements au début de 2020 qui a vu Leeds perdre une fois d’avance de 11 points au sommet et gagner une seule fois en 11 matchs, United se rendra à domicile samedi avec Reading de bien meilleure humeur après un match mérité et une victoire dominante 1-0 sur Bristol City la dernière fois, qui a permis au club de restaurer un avantage de trois points au troisième rang.

Et Bielsa, qui a parlé chaleureusement des attributs que Kalvin Phillips apporte au côté de Leeds, a été demandé s’il savait exactement ce que cela signifierait pour la ville si le club était en mesure d’obtenir une promotion en Premier League après une absence de 16 ans.

“Ce que je peux réaliser, c’est le souhait des habitants de Leeds, le désir”, a-t-il déclaré. «Je ne sens pas le reste du pays, je ne sais pas comment le réaliser.

«Comment je gère la situation? Notre métier a une règle commune à chaque situation, nous devons gagner le prochain match. Chaque match mérite une phrase qui est très courante dans notre travail: la phrase «nous devons gagner».

“Je suis conscient de cela dès le premier jour des gens de Leeds qui veulent cela, qui souhaitent cela.”

Bielsa parle de la passion des supporters de Leeds

Bielsa on lui a alors demandé s’il avait fait l’expérience de la passion du Leeds un soutien avant, le club vendant régulièrement ses matchs à domicile et la ruée vers les billets devenant de plus en plus difficile.

“[I’ve] Je l’ai aussi expérimenté auparavant », a-t-il ajouté. «S’il y a quelque chose qui me rend ce métier attractif, c’est quand je suis en contact avec la passion des supporters. Il y a une situation qui fait la différence entre les personnes travaillant dans le football et les fans. Nous en touchons beaucoup pour faire ce travail. Les supporters adorent leur club. La seule chose qu’ils reçoivent, ce sont les émotions. Nous recevons de l’argent et cela nous place à un autre niveau. Pour cette raison, le supporter est la meilleure chose dans le football. »

Bielsa, quant à lui, insiste sur le fait que Kiko Casilla continue de s’entraîner normalement, mais insiste sur le fait que Leeds a un plan en place au cas où son numéro 1 serait suspendu à la suite d’une enquête sur de prétendus abus racistes.