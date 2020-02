Marcelo Bielsa suggère la brutalité dans la façon dont deux joueurs ont quitté Leeds – HITC

Les périodes de prêt de Jack Clarke et Lewis Baker à Leeds United de Tottenham Hotspur et Chelsea respectivement ne se sont pas déroulées comme prévu.

L’entraîneur-chef de Leeds United, Marcelo Bielsa, a commenté les départs de Jack Clarke et Lewis Baker, tel que cité dans Leeds Live.

Sorts de prêts décevants

Clarke est retourné à Leeds en prêt de Tottenham Hotspur à l’été 2019 immédiatement après avoir rejoint le club de Premier League avec un contrat permanent avec la formation du West Yorkshire.

L’ailier international des moins de 20 ans de l’Angleterre a eu du mal à jouer à Elland Road – le joueur de 19 ans n’a joué que 19 minutes dans la ligue des Blancs, selon WhoScored – et après avoir été rappelé par les Spurs, il est maintenant prêté au Queens Park Rangers.

Baker a déménagé à Leeds en prêt de Chelsea à l’été 2018, mais il a été rappelé par les Blues en janvier 2019 et envoyé en prêt à Reading.

Selon WhoScored, le milieu de terrain de 24 ans a fait deux départs et neuf apparitions de remplacement au Championnat des Blancs.

Brusquerie

L’entraîneur-chef de Leeds, Bielsa, a réfléchi aux circonstances dans lesquelles Clarke et Baker sont partis.

Bielsa a déclaré à Leeds Live: «Clarke, le dernier match qu’il a joué chez les U23, je lui ai envoyé un message pour le féliciter car après quatre mois de travail, il était à nouveau le joueur qu’il était lorsqu’il a commencé à jouer pour nous.

«Le lendemain, il a quitté Leeds. Baker, nous avons travaillé six mois avec lui, quand nous avons trouvé son meilleur niveau, il a quitté le club. Leeds est une institution, un club et j’essaie de gérer chaque situation et d’être humble. »

Explication de Jean-Kevin Augustin

Pendant ce temps, l’ancien attaquant de Leeds Noel Whelan a donné son point de vue sur l’explication de Bielsa selon laquelle Jean-Kevin Augustin ne figurait pas dans l’équipe car il devait se mettre au courant, comme cité dans Leeds Live.

Whelan a déclaré sur BBC Radio Leeds: «C’est une explication, mais cela va à l’encontre de tout ce qu’il a dit. L’attaquant qui entre, tout joueur qui vient doit être au courant. Ce sont ses paroles. »