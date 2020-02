Marcelo et Vinicius s’expriment après la sortie de la Copa del Rey

Marcelo et Vinicius Jr, le duo qui a constitué le flanc gauche du Real Madrid jeudi soir, ont parlé aux médias après la défaite 2 à 4 face à la Real Sociedad au Bernabeu en quarts de finale de la Copa del Rey.

«Nous avons fait de notre mieux, mais au final, c’était trop peu, trop tard. La première mi-temps a été difficile et même si nous en avions assez de la possession, nous n’avons pas marqué. Après la pause, nous avons tout donné, mais nous n’avons pas réussi le retour. C’est ainsi que nous devions réagir, en courant et en combattant. C’était dommage, mais nous sommes toujours impliqués dans deux compétitions ».

“Il n’y a pas deux matchs pareils et nous n’aimons jamais concéder, mais c’est difficile à éviter et ce soir, nous en avons expédié quatre à la maison. Nous avons une bonne force en profondeur et certains des meilleurs joueurs. Nous devons toujours gagner et quand nous ne le faisons pas, c’est difficile pour nous ».

Vinicius, le meilleur joueur du Real Madrid jeudi soir, a également pris la parole et a réitéré aux fans que l’équipe est toujours impliquée dans la recherche de deux trophées majeurs.

«Nous n’étions pas sur notre match et ce fut un affrontement difficile. Cette fois, la phase à élimination directe a été disputée en un seul match et nous l’avons perdue. C’est difficile de perdre à la maison parce que nous étions invaincus sur notre terrain ».

“Nous nous battrons bec et ongles jusqu’à la fin de la saison. On n’en parle jamais après le match, on discutera de ce qui a mal tourné demain. Les fans doivent continuer, car nous nous battrons jusqu’au bout pour gagner la Liga et la Ligue des champions ».

“Je suis comme la saison dernière, en janvier et février, et je veux continuer jusqu’à la fin de la saison. J’espère ne pas subir de blessure. Le gaffer m’a montré la confiance dont j’avais besoin et j’obtiens maintenant plus de temps de jeu ».