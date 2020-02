Marcelo Gallardo a quitté le cabinet et a été hospitalisé pour une pierre au rein »

Mercredi 05 février 2020

L’entraîneur trasandino a quitté mardi l’entraînement du millionnaire et a été admis dans une clinique de Buenos Aires. Selon un communiqué du club argentin, l’entraîneur de 44 ans restera sous observation médicale à l’hôpital.

Avec de mauvaises nouvelles, les fans de River Plate se sont réveillés ce jour-là. Mardi, après sa retraite de la pratique, la “poupée” a été dirigée vers une clinique voisine à Buenos Aires et a été hospitalisée après avoir diagnostiqué des calculs rénaux.

L’information a été rectifiée dans un communiqué de l’institution transandine, soulignant que la “poupée” a été observée après cette intervention et que son évolution sera évaluée.

Après l’entraînement, l’un des joueurs qui a évoqué cette situation était le gardien Franco Armani, qui lui a souhaité un prompt rétablissement.

«Je suis arrivé et il était parti, il était déjà parti. Ils l’ont emmené à la clinique. Nous voulons lui souhaiter un prompt rétablissement et qu’il soit avec nous dès que possible », a déclaré Franco Armani, le gardien du club.

Rappelons que River Plate est leader de la Super League argentine avec 36 unités et sera mesuré ce dimanche (09/2) contre Unión de Santa Fe à la date 19 du tournoi transandin.