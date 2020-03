Marcelo Gallardo a répondu aux joueurs de Boca qui ont chargé River pour le titre

Après avoir perdu la Super League à la dernière date, River a joué contre Binational dans le Monumental pour la Copa Libertadores et avait besoin de retrouver la joie. Il a été battu 8-0, dans un match incroyable pour la supériorité de l’équipe argentine.

Après la réunion, Marcelo Gallardo et Paulo Díaz ont assisté à la conférence de presse et ont répondu à différentes questions. L’un d’eux était sur le point chargé de joueurs de Boca et l’entraîneur ont devancé le défenseur chilien.

Une réponse au meilleur style Gallardo: au milieu de la conférence, la Doll n’a pas permis à Paulo Díaz de répondre et c’est lui qui a évoqué les déclarations des joueurs de Boca après le titre. pic.twitter.com/tgGXDv3D7M

– SportsCenter (@SC_ESPN) 12 mars 2020

“Nous avons toujours été une équipe respectueuse dans la défaite et plus encore dans la victoire et ce qu’ils font le reste n’a pas d’importance pour moi du tout, nous l’avons déjà montré surtout en gagnant”, a déclaré l’entraîneur, sur l’attitude des joueurs de l’éternel rival.

Faut-il que les joueurs sortent pour déclarer à la tribune abaisser le rival? Riquelme, Palerme, Schiavi, entre autres, se sont lassés de remporter des titres et n’ont jamais manqué de respect au rival.

Marcos Díaz, Salvio et Capaldo viennent de perdre une demi-Coupe avec River 🤷‍♂️

– LaGrondona (@LaGrondonaTwitt) 8 mars 2020

Il convient de rappeler que plusieurs footballeurs de Boca ont parlé de River après avoir remporté le titre samedi. “Tout est revenu à la normale, le mensonge était terminé. Maintenant, Boca est à nouveau le Boca gagnant de toute vie “, A déclaré Marcos Díaz. “Il est plus joli de gagner comme ça, avec une joue d’eux “, étaient les mots de Nicolás Capaldo. “Ce sont des poulets”, a ajouté Salvio. Est-ce que quelqu’un décidera de répondre à Marcelo Gallardo? Tout indique que cela se terminera par ces déclarations et que personne ne voudra continuer d’alimenter une “guerre” entre les deux équipes.