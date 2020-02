Marcelo Gallardo a surpris tout le monde et a décidé que le jeune Cristian Ferreira jouait pour la Réserve

Marcelo Gallardo ne secoue pas son pouls lorsqu’il prend des décisions sur le campus de River. Il l’a fait lors du dernier match contre Union, quand il a pris Lucas Martínez Quarta et a mis Juan Fernando Quintero en première mi-temps contre Tatengue.

Sans aller plus loin, lors de la précédente rencontre contre Banfield, l’entraîneur des millionnaires a pris la décision Cristian Ferreira vient jouer avec Reserva Dans l’attente du prochain match.

L’intention de la poupée est que l’enfant prenne le rythme et revienne au niveau qui l’a conduit à faire partie de l’équipe de Première division. Ferreira s’est démarqué par son bon coup de poing et a converti certains buts, mais une blessure l’a éloigné des terrains et à partir de ce moment, il n’a pas pu retrouver son meilleur niveau.

Le match de réserve entre River et Banfield se jouera ce vendredi matin et le millionnaire se formera avec: Franco Petroli; Augusto Aguirre, Franco Paredes, José Tomino, Matías Sánchez; Franco Alfonso, Santiago Sosa, Jeremías Rodríguez Puch; Ferreira; Benjamin Rollheiser et Federico Girotti.

Un autre qui pourrait également faire partie de ce match de réserve est Fabrizio Angileri. L’entraîneur de River souhaite que l’ancienne équipe de Godoy Cruz trouve plus de tournages au cas où il en aurait besoin pour la première équipe.

Pour sa part, la poupée Gallardo ne sera pas présente à la conférence de presse ce vendredi car il devra se présenter à un examen médical. L’équipe pour faire face à l’exercice n’est pas encore confirmée, mais il n’est pas exclu que la ligne de cinq renvoie en arrière-plan.