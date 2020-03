Marcelo Gallardo a testé une équipe alternative pour affronter la Liga de Quito

Après le tirage au sort avant Défense et justice, l’équipe River a commencé à s’entraîner pour le match de mercredi contre Ligue Quito en Equateur, pour la première date de la Copa Libertadores.

Samedi prochain, à partir de 21h00 sur TNT Sports, le Millionnaire devra se rendre à l’Atlético Tucumán dans le but de gagner pour devenir champion de Super League sans compter sur Boca. Pour cette raison, la poupée utilisera une équipe alternative pour affronter les Equatoriens.

Selon ce que Maxi Grillo a déclaré à TNT Sports, les onze qui iront du début à la Ligue de Quito sont: Enrique Bologna; Franco Paredes ou Paulo Díaz, Bruno Zuculini, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Cristian Ferreira, Santiago Sosa, Leonardo Ponzio, Jorge Carrascal; Lucas Pratto et Julián Álvarez.

Cependant, il y a un joueur qui peut commencer mercredi et aussi samedi: Robert Rojas. Le Paraguayen, figure dans les autres partis, pourrait aller dès le départ contre les Équatoriens et former une paire avec Pinola. Si cela est confirmé, Zuculini ira au milieu de terrain et Sosa attendra dans la banque de remplacement.

Enfin, il faut attendre l’évolution de Paulo Diaz. Le Chilien a travaillé différemment lors de la dernière formation et on ne sait pas encore s’il arrivera mercredi. Si elle arrive dans des conditions, elle pourrait partir du début côté droit ou centre derrière.