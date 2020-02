Marcelo Gallardo, l’expulsion de Paulo Díaz et le sacrifice de l’équipe

Après la victoire contre Central Córdoba, Marcelo Gallardo a donné son avis sur l’expulsion de Paulo Díaz et a souligné le travail de leurs joueurs pour le jeu qu’ils ont fait avec un homme de moins.

“Paulo a fait une erreur et l’équipe s’est présentée pour lui. Voilà la bonne chose. Mettez en évidence ce type de camaraderie. Il y a un coup à Paulo et il réagit, juste Pitana voit la réaction et l’éjecte. Il était inconsolable de savoir qu’il avait fait une erreur à un moment du match qui était très difficile. Pas besoin de continuer à charger dessus. Je lui ai déjà parlé et il sait à quel point c’est important pour l’équipe“, a déclaré la poupée.

Pour sa part, il a souligné l’attitude de ses dirigeants: “Bien qu’il ait trois points, pour tout ce qui s’est passé, c’est un match qui vaut beaucoup plus. Non seulement pour les points, mais pour la valeur de sentir qu’au-delà d’avoir été En infériorité numérique, l’équipe a répondu, et cela a une valeur énorme, cela fait bien, recharge l’énergie, renforce les liens que nous avons déjà. Si nous courons tous de façon égale et jouons de manière égale, il est très difficile pour eux de nous battre. Cette victoire vous donne également une humeur“.

“Vous deviez avoir une mentalité très forte pour vous soutenir. Avec l’ajout que nous ne gagnions pas sur notre terrain et nous voulions faire pression sur ceux qui ne suivent pas. Le cimbronazo pourrait être très fort, pagayer avec un homme de moins. Mais nous continuons d’insister, de redoubler d’efforts et d’obtenir à juste titre une victoire avec notre peuple, qui était un compte en attente. C’était très complexe à cause de la chaleur et pour avoir joué presque tout le match avec dix“at-il ajouté.

Dans le même esprit, Gallardo a poursuivi: “Nous étions une équipe qui comprenait que nous devions redoubler d’efforts, il fallait continuer en fête malgré l’infériorité numérique. Une énorme usure, félicitez les joueurs. Une partie de ceux qui vous rendent fier de l’effort et de la compagnie dans une situation défavorable. Ils ont joué un jeu phénoménal, rien à dire: je vous félicite tous“il a fermé.