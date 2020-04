Marcelo pourrait entrer dans le transfert de Matthijs de Ligt au Real Madrid

Je veux direMatthijs de Ligt Il a été l’un des acteurs avec le plus de couvertures sur le dernier marché des transferts. Le Néerlandais a réussi à capter l’attention de toute l’Europe après une saison impressionnante en Ajax.

C Barcelone, Real Madrid et Juventus ce sont ses plus grands prétendants et finalement les Italiens ont réussi à maintenir sa signature au rythme de 75 M € l’été dernier. Cependant, le défenseur central n’a pas réussi à s’éloigner du football italien et serait désormais à la recherche d’une issue.

Ino Mino Raiola veut que Matthijs De Ligt signe pour le Real Madrid

❗️ Alors ce qu’ABC assure, ce qui explique que le joueur veut quitter la Juventus et a déjà dit à son agent qu’il devait lui trouver un autre endroit et souhaite la bienvenue au Real Madrid https://t.co/02z7XhmTj2 pic. twitter.com/NQv2SvdzOC

– Mundo Deportivo (à partir de ) (@mundodeportivo) 5 avril 2020

Et apparemment, la Juventus serait également intéressée à faciliter son départ: selon DIARIOMADRIDISTA, l’équipe de Turin veut mettre Marcelo dans l’opération, avec le Brésilien étant la cible la plus élevée de l’Italie en ce moment.

Que si le Real Madrid devait ajouter une grosse somme d’argent même en mettant son côté dans l’opération, la centrale est évaluée à environ 70 M € et Marcelo seulement à 16 M €.

Selon les médias précités, il n’est pas impossible pour le Real Madrid de rêver d’avoir l’ancien Ajax dans son effectif pour la saison prochaine, ce qui serait un très fort renfort pour une défense très faible qui demande actuellement à être renouvelée.

Au cas où l’opération serait terminée, l’équipe de meringue aurait un redoutable duo de défenseurs centraux, tels que Sergio Ramos et le Néerlandais De Ligt.