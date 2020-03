Marcelo Tinelli: “Je suis absolument d’accord avec l’arrêt du football”

La controverse dans le football argentin continue. Après un week-end au cours duquel le ballon a continué de rouler, la suspension de toutes les catégories serait confirmée aujourd’hui. Les joueurs sont responsables de cette décision, car ils ont déclaré presque entièrement qu’ils ne voulaient pas jouer dans ce contexte.

Marcelo Tinelli, président de la Super ligue, était le protagoniste du différend Rivière. El Millonario a décidé de ne pas se présenter pour jouer le match contre l’Atlético Tucumán et Cabezón a été très dur avec eux.

Tinelli a tenu tête à River et a affirmé que la Superliga le sanctionnerait s'il ne semblait pas jouer. "L'attitude adoptée unilatéralement par un club sera passible de sanctions. Le règlement régit la compétition et tous les secteurs doivent être subordonnés", a-t-il signé dans un communiqué.

Maintenant, après avoir connu la suspension du championnat, il a montré une posture plus conciliante. “Il me semble qu’il y a une erreur, sûrement sans mauvaise foi, dans ce titre. Je suis absolument d’accord pour dire que le football s’arrête. Si on ne le faisait pas avant, c’était par règlement du Ministère de la Santé qui comprenait que derrière des portes closes, on pouvait jouer“ a expliqué sur son compte Twitter.

Je suis absolument d'accord pour dire que le football s'arrête. Si on ne le faisait pas avant, c'était par règlement du ministère de la Santé, qui comprenait que derrière des portes closes, on pouvait jouer.

Le président de San Lorenzo a cité un tweet A24, qui maintenait que le football s’arrêterait jusqu’au 31 mars, malgré le fait que cela était contraire à la volonté de Tinelli et Chiqui Tapia. Ce qui est déjà clair, c’est que le ballon va s’arrêter et que nous n’aurons plus de soccer pendant deux semaines. Reste aux controverses?