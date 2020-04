Marché des transferts 2020/21, la Fifa pense à une nouveauté en vue de la prochaine saison

LAUSANNE (SVI). En attendant de comprendre si et quand il sera possible de recommencer, le monde du football essaie de se repenser en vue d’un avenir qui, comme cela a souvent été souligné ces dernières semaines, nous donnera une réalité résolument différente.

MARCHÉ ET CALENDRIERS

À cet égard, aux microphones de la chaîne de télévision allemande Ard, le directeur de la réglementation du plus grand organisme de football au monde, James Kitching, a précisé qu’il y aura à l’avenir une flexibilité maximale sur les calendriers et le marché des transferts. En plus des deux fenêtres habituelles, été et hiver, une troisième ne peut être exclue et les calendriers européens pourraient être reprogrammés à la lumière de cette dernière nouveauté possible.