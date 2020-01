Marché des transferts, Barcelone n’abandonne pas Lautaro Martinez

ACTUALITÉS INTER MARCHÉ – Non, tu ne veux pas t’arrêter. El toro Martinez, cette saison montre vraiment qu’il peut aspirer au plus haut niveau du football européen, marquer des foules de buts et servir son fidèle coéquipier Lukaku nombreuses passes décisives. Clairement, une telle explosion de talents ne pouvait pas passer inaperçue, à tel point que les clubs intéressés par le garçon sont nombreux. Cependant, dans la liste des équipes qui souhaiteraient l’Argentine, une en particulier, la Barcelone.

Le Blaugrana, selon ce qui a été écrit par le portail transalpin le10sports, serait à la recherche de l’héritier de Luis Suarez, attaquant respectable mais légèrement en avance sur l’âge. L’équipe espagnole aurait donc identifié Lautaro Martinez l’alternative idéale pour remplacer l’Uruguayen et suivant ce que rapporte le site, la clause de 111 millions pourrait même s’avérer être une opportunité pour les Catalans.