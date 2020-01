Marché des transferts de la Juventus, Cristiano Ronaldo dans le collimateur du Bayern Munich

Qu’il soit un joueur qui change le sort des équipes dans lesquelles il évolue ne fait aucun doute. Le nom de Cristiano Ronaldo dans le monde du football, c’est synonyme de victoire et ils le savent bien Manchester United, réel Madrid et Juventus. En plein Vieille dame le Portugais confirme sa force et malgré la carte d’identité pas très fraîche on parle souvent volontiers du marché pour lui. Aujourd’hui, Don Balon, un portail espagnol bien connu, a émis l’hypothèse que l’attention d’un grand club de football européen, le Bayern Munich.

Une affaire très chère

Suite à l’actualité du site ibérique, le Juventus en ce que Maurizio Sarri il ne considérerait plus chrétien Ronaldo comme élément essentiel. Les bianconeri ont déjà écouté les offres reçues par Manchester United et PSG demandant toujours le même montant pour quitter le champion portugais de Vinovo, 150 millions d’euros. la Bayern Munich pour sa part, il aimerait travailler aux côtés de Robert Lewandowski un joueur avec un potentiel similaire voire supérieur à celui montré par l’attaquant polonais et le numéro 7 de Funchal refléterait pleinement les attentes de l’équipe bavaroise.