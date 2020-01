Marché des transferts de l’AC Milan, Reina à Aston Villa: visites médicales lundi

NOUVELLES DU MARCHÉ MILAN – Plus tard Borini et Caldara aussi Pepe Reina il pourrait bientôt quitter les Rossoneri. Selon des informations de Sky Sport UK, le club via Aldo Rossi et leAston Villa aurait trouvé un accord pour transférer le prêt de l’ancien gardien de but à Naples. Le défenseur espagnol devrait arriver à Birmingham lundi pour subir un examen médical. De plus, si les méchants devaient racheter le joueur, le Milan cela permettrait d’économiser environ 10 millions d’euros. Il n’y a toujours pas d’opération officielle, mais selon les dernières rumeurs, Reina serait à un pas de l’adieu.

