Marché des transferts, la FIFA limite les prêts: le communiqué de presse officiel

Le vent du changement dans la maison souffle FIFA. Cette fois, pour changer, c’est la marché des transferts.

Comme annoncé sur son site officiel, la plus grande fédération de football a sanctionné qu’à partir de la session d’été de juillet 2020, les clubs ne peuvent pas dépasser la limite maximale de 8 prêts internationaux. Nombre destiné à changer déjà à partir de la saison 2022/2023, lorsque les équipes devront se limiter à 6 prêts au total à un autre pays.

Pour souligner limite d’âge: la révolution n’affectera que les joueurs de 22 ans et plus.

Le communiqué de presse

“Réunie à Zurich aujourd’hui, la commission de la FIFA a pris de nouvelles mesures pour réformer le système de transfert, confirmant que, à partir de juillet 2020, des limites de prêts aux joueurs seront introduites. En particulier: conformément au nouveau règlement, qui sera soumis à la commission des joueurs et au Conseil de la FIFA, à partir de juillet 2020, des restrictions sur les prêts internationaux seront introduites pour les joueurs âgés de 22 ans ou plus. Il y aura une période de transition, avec un limite de huit prêts internationaux entrants et sortants pour la saison 2020/2021, qui tombera à six entrées et sorties d’ici la saison 2022/2023, avec jusqu’à trois prêts entrants et trois prêts sortants entre les mêmes clubs».