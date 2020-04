Marché des transferts, répond Fabrizio Romano: qui traite Tonali, Mertens et Inter, Aubameyang, Hakimi, Jovic … | Primapagina

Idées, rumeurs, indiscrétions, négociations des clubs nationaux et internationaux. Comme tous les mercredis et samedis, Fabrizio Romano répond aux questions de nos utilisateurs sur le marché des transferts sur Calciomercato.com. Voici ceux sélectionnés sur les derniers sujets.

Bonjour il y a une offre pour l’église de Manchester unie pour 70 millions d’euros? Et pensez-vous que Castrovilli restera en violet?

“Non, la Fiorentina n’a pas 70 millions d’offres de quiconque pour Chiesa pour le moment. Je pense que Castrovilli peut rester un an comme promis par Commisso”.

Comment la Fiorentina évoluera-t-elle sur ce marché des transferts?

“Attention à l’entraîneur, il peut y avoir des idées surprises. Sur le marché: Amrabat et Kouamé sont deux renforts importants, je m’attends à un coup dur pour le Commisso en défense. Ce sera une Fiorentina en pleine croissance, certainement”.

Objectifs du marché Concerts de Milan? Tonali peut-il être l’un d’entre eux?

“Milan aime certainement Tonali et nous vous en avons parlé, mais l’Inter et la Juventus courent depuis des mois et n’ont pas l’intention d’abandonner.”

Rugani a-t-il plus de chances de rester en Italie ou d’aller à l’étranger s’il est vendu par la Juventus cet été?

“Il a une note élevée pour l’Italie mais il ne peut pas être exclu. Il a toujours eu un intérêt à l’étranger, Wolverhampton le voulait l’été dernier”.

Chance de voir Boufal en Italie? J’ai entendu parler de l’approche de Milan en janvier.

“Il n’y a pas de négociation pour le moment, peut-être parce qu’il est un joueur discontinu.”

L’Inter peut-il prendre à la fois mertens et giroud? Kean est-il un nom possible?

“Mertens et Giroud sont deux objectifs, Inter tente pour les deux mais les négociations à paramètre zéro sont toujours” particulières “. Kean n’est pas un nom sur la liste à ce jour”.

Salut Fabrizio, quelques questions sur mon Milan: Benitez pour Donnarumma, faisable, avec le retour de Plizzari? Dumfires et Barisic entrent en Calabre et Laxalt? Si Ibra ne renouvelle pas, est-il possible pour l’un de Cavani, Aubameyang ou Aguero d’arriver? Merci.

“Benitez n’est pas la priorité absolue de Milan aujourd’hui, tout comme Dumfries et Barisic sur les couloirs. Différents profils et un gardien de but plus prêt, sûr pour l’Italie. Rien ne peut être exclu en attaque, Aguero est inaccessible pour tout le monde pendant qu’Aubameyang gagne certainement trop comme Cavani. Ils ont tous deux problèmes communs pour le projet de Milan: un âge avancé et un engagement hors de portée, nous chercherons quelqu’un de plus approprié “.

Salut Fabrizio, combien y a-t-il de chances de voir pogba avec le maillot de la Juventus l’année prochaine? Et pour l’attaquant?

“Pour l’attaquant, des travaux sont en cours mais aucun choix n’a encore été fait. Pogba est l’objectif numéro un de la Juventus mais Manchester United est déjà très clair depuis février: pas de remise, la cote ne descend pas en dessous de 100 millions euro, donc la Juve est en attente. Si United le mettait en vente, il essaierait certainement, quelque chose qu’il n’a pas encore fait. Sinon, il resterait à Manchester “.

Dernières nouvelles de Coutinho?

“Coutinho reviendra à Barcelone. Ses agents lui proposent partout en Premier League comme en Italie, mais à ce jour aucune négociation n’a décollé: de nombreux clubs se sont arrêtés.”

Cher Fabrizio, je vous écris pour savoir pourquoi le Real Madrid peut dépenser autant qu’il le souhaite sans penser au fair-play, car on parle d’un nouveau stade et ils veulent aussi acheter Haaland et Mbappe. l’argent d’où ils viennent ou font des dettes car ils paient des impôts et des intérêts.

“Penser à acheter à la fois Haaland et Mbappé est fantastique. Une étoile et un peu plus arriveront. La raison? Le Real Madrid ces dernières années – Hazard mis à part – n’a pas dépensé beaucoup et a maintenu sa structure d’équipe gagnante sans y toucher. Mais il a surtout triomphé en Europe en multipliant les recettes “.

Quelle est la situation des arrières latéraux pour la Juve? qui sort? Est-ce vraiment destiné à Hakimi?

“Hakimi est destiné à revenir au Real Madrid aujourd’hui et ce n’est pas un joueur sur lequel la Juve est si en avance pour cette raison. Le PSG aime toujours De Sciglio, Alex Sandro va vers la permanence, Luca Pellegrini évaluera qui peut rester.”

Chelsea est-elle vraiment sur Donnarumma?

“Pour le moment, il n’y a pas de négociation pour Donnarumma à Chelsea. S’il décidait de ne pas renouveler, cependant, les portes du marché international lui seraient grandes ouvertes”.

Aubameyang s’intéresse-t-il à l’Inter?

“Oui, mais ce n’est pas un premier choix ni un nom chaud.”

Y a-t-il des chances que la petite entreprise et le mhkitaryan restent à Rome?

“Il y en a pour les deux, mais plus pour Mkhitaryan pour le moment.”

Y a-t-il des offres à l’horizon pour Skriniar? Si une nouvelle proposition venait, par exemple de Manchester City, l’Inter s’ouvrirait-il différemment que par le passé?

“Nous saurons ce qui se passera si les offres arrivent. Mais à ce jour, il n’y a pas de propositions concrètes et réelles pour Skriniar.”

Jovic et Tonali à Napoli comment on va?

“Tonali n’ira guère à Naples. Jovic aime ça mais il n’est pas le premier choix en attaque, il n’est pas allé au-delà d’un chat”.