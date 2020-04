Marché des transferts, Tare rêve du coup: il veut le précieux morceau de Milan | marché

La Lazio continue de se déplacer sur le marché, et veut partir d’un grand Milan, un cœur blanc-bleu. Malgré les répercussions économiques que cet arrêt et Coronavirus auront sur le football italien, Lotito et Tare préparent une équipe capable de disputer la Ligue des champions.

CALCIOMERCATO LAZIO – Pour la Ligue des champions, Tare rêve d’amener le défenseur et capitaine Alessio Romagnoli à Formello. Inzaghi et Tare y réfléchissent sérieusement: Romagnoli est déjà une idole dans l’environnement pour ses déclarations explicites de foi biancoceleste. Expirant en 2022, il abaisserait l’âge moyen de la défense et serait un coup d’État. Le déchirer de Milan, malgré l’air de refondation chez les Rossoneri, sera compliqué, mais Tare travaille sur l’ombre pour faire rêver ses fans.