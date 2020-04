Marché étranger EN DIRECT: Everton vise James, Barcelone sur Ndombele. Dernières nouvelles de Sancho | marché

Ce sont les principales nouvelles du marché étranger du lundi 13 avril.

James Rodriguez, Milieu de terrain offensif du Real Madrid, reste le but numéro un duEverton par Carlo Ancelotti. L’Express le rapporte.

Selon le Daily Star, en été, le Barcelone dirigera la décision sur Tanguy Ndombele, né en 1996 à Tottenham.

Selon ce que rapporte le journal madrilène, Jadon Sancho il n’est pas intéressé par un transfert à Chelsea et la piste menant à Real Madrid. Le talent de United appartient également au Borussia Dortmund.

Il y a aussi le Tottenham parmi les clubs prêts à proposer un contrat en été Willian, L’attaquant brésilien expirant avec Chelsea. Rapports de Football Insider.

Selon ESPN, la direction duFC Cincinnati songe à confier le leadership de l’équipe à Jaap Stam, légendaire ancien défenseur de Manchester United et de Milan qui avait auparavant entraîné Feyenoord.

Emiliano Martinez, Gardien argentin né en 1992 d’Arsenal, a admis à TNT Sports: “Si Kun Aguero revient àIndependiente, alors je le suivrai. Je ne ferme aucune porte, peut-être que cela arrivera dans deux ou trois ans. ”

Selon le Sun, l’entraîneur autrichien Ralph Hasenhuttl est sur le point de renouveler son contrat avec Southampton pendant encore trois ans.

Willy Sagnol, ancien joueur et éclaireur du Bayern Munich, a révélé à RMC qu’en 2011, il avait conseillé aux Bavarois d’acheter Raphael Varane, à peine dix-huit ans, mais le club n’a pas tenu compte de ses propos.

Selon ce que le Soleil a recueilli, en été, le Crystal Palace va tenter une nouvelle fente pour Michy BatshuayiL’attaquant belge de Chelsea.

Selon Super Deporte, le Levante il est sur le point de fermer un double coup sur un transfert gratuit: l’arrière droit fils, de Ponferrandina, et le milieu de terrain MicKaël Malsa de Mirandes.

L ‘Espanyol entend renouveler le contrat de Wu Lei, Attaquant chinois né en ’91 qui expirera en décembre. Le sport le rapporte.

Selon ce que rapporte AS, l’offensive de classe 2000 à l’extérieur Rodrigo Riquelme n’a pas encore renouvelé son contrat avec leAtletico Madrid et a attiré l’intérêt de la moitié de l’Europe. En fait, il y a le Real Madrid, le Betis, Valence, l’Ajax, le PSV et le Celtic.