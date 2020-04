Marché florentin: la situation entre renouvellements, licenciements et départs

Dans cette période d’arrêt du football, Fiorentina il travaille sur le marché des transferts. L’équipe de Commisso recherche des renforts pour devenir encore plus compétitifs. Entre renouvellements, échanges et objectifs, voici le point sur le marché de la Viola.

L’échange en défense avec les Roms

Selon La Gazzetta dello Sport, un maxi échange entre la Fiorentina et peut se produire Rome qui impliquerait quatre défenseurs. Les Giallorossi céderaient Florenzi, qui reviendra très probablement du prêt à Valenciaet Spinazzola. En échange, la Fiorentina offrirait à son capitaine pezzella, centre défensif qui conviendrait à Roma, e Biraghi, qui n’a pas convaincu compter et reviendra à Florence à la fin de la saison.

L’avenir de Vlahovic

Aux microphones de Tgr-Toscana, l’attaquant serbe de la Fiorentina, Vlahovic il a exprimé sa volonté de renouveler son contrat avec Viola expirant en 2023 et de vouloir renforcer sa relation avec le club et les supporters. Voici ses mots:

«Mon souhait est de renouveler le contrat avec la Fiorentina. Je veux m’attacher encore plus à cette ville et à ce club, je donnerai tout pour ces couleurs. Commisso? Je lui envoie un câlin et bonne chance, j’espère le revoir bientôt avec sa famille à Florence. Je lui souhaite également de pouvoir réaliser tous les grands projets qu’il a pour cette Fiorentina ».

Malinovskyi et Fares pour le milieu de terrain

Après l’achat officiel de Amrabat de Vérone, La Fiorentina, tel que rapporté par Il Corriere dello Sport, évalue deux nouveaux profils pour son milieu de terrain. Le premier est Ruslan Malinovskyi dell ‘Atalanta, ce qui apporterait fantaisie et qualité au milieu de terrain violet. Le second est l’extérieur algérien de la SPAL, Mohamed Fares. La Fiorentina le choisirait en cas de retour auInter de Dalbert à la fin du prêt à sec de cette année.