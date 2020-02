Marché non stop – Indiscrétions, négociations et formalités au 31 janvier

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Emre Can est officiellement un nouveau joueur du Borussia Dortmund. Le milieu de terrain de 1994 quitte la Juventus avec la formule du prêt avec obligation de remboursement sous certaines conditions. Ci-dessous le communiqué de presse de la “Vieille Dame” sur son site officiel: “La Juventus Football Club SpA annonce qu’elle a finalisé l’accord avec la société Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA pour le transfert temporaire, jusqu’au 30 juin 2020, de la droit à la performance sportive du footballeur Emre Can pour un montant de 1 million d’euros payable au cours de l’exercice 2019/2020. Le contrat prévoit également l’obligation pour le Borussia Dortmund d’acquérir le footballeur de plein droit si certains objectifs sportifs sont atteints dans le au cours de l’exercice 2019/2020. La contrepartie du virement ferme est fixée à 25 millions d’euros, payable sur trois exercices “.

Après seulement un an et demi l’aventure avec la chemise se termine Juventus pour Emre Can. Le milieu de terrain allemand est en effet retourné dans son pays natal, al Borussia Dortmund, qui a prêté le joueur de Turin avec l’obligation de rachat fixée pour juin. Le même joueur a dit au revoir au club de la Juventus sur les profils sociaux: “Je tiens à remercier tous les membres de la Juventus pour leur soutien. À mes coéquipiers, au personnel et à tous ceux qui se trouvent dans les coulisses. Ce fut un honneur de représenter ce grand club et je ramènerai des souvenirs dans mon cœur. Merci beaucoup. Allez Juve. “

En outre, le milieu de terrain allemand a également fait quelques déclarations sur le site officiel du Borussia Dortmund: “Je pense que l’équipe a un grand potentiel et peut gagner quelque chose. Je suis convaincu que je peux les aider et j’ai hâte de jouer devant ces fans”.

Emre peut non seulement quitter officiellement la Juventus Marko Pjaca. L’offensive croate à l’extérieur vient d’être annoncée par Anderlecht en prêt avec droit de rachat.

Alexis Saelemaekers (20 ans) vient de terminer toutes les formalités pour devenir footballeur milanais. Le milieu de terrain belge, ressortissant de catégorie, vient d’Anderlecht avec la formule initiale du prêt, un contrat enregistré dans ce procès-verbal.

Diego Laxalt de retour à Milan, l’officiel arrive. Sur le site Web de la Lega Serie A, vous pouvez lire que Milan a déposé le contrat de l’arrière-garde uruguayen, qui revient ensuite du prêt à Turin.

Les Roms communiquent sur son site officiel que Steven Nzonzi il s’installe temporairement au Stade Rennais Football Club jusqu’au 30 juin 2020, avec l’option pour une année supplémentaire. Le milieu de terrain français avait été prêté à Galatasaray à l’été 2019, pour interrompre tôt ce transfert pour rentrer chez lui.

Chelsea n’a pas l’intention de vendre Olivier Giroud. Marina Granovskaia rejette toute proposition terminée sur sa table et, contrairement à ce qui a été écrit ces dernières minutes en Angleterre, l’avant-centre s’entraîne régulièrement avec l’équipe. Igli Tare tentera une nouvelle offensive pour le transalpin, mais le temps presse et les Bleus apparaissent de plus en plus catégoriques, malgré l’entourage du joueur qui le demande de le laisser partir également en vertu de l’européen européen de 2020.

Alfred Duncan est un nouveau joueur de la Fiorentina. Cela a été annoncé par le même club violet avec ce communiqué: “ACF Fiorentina annonce qu’elle a acquis, à titre temporaire avec une obligation de rachat, de l’US Sassuolo Calcio, les droits sur les performances sportives du footballeur Joseph Alfred Duncan. Duncan, né à Accra (Ghana) le 10 mars 1993, il a grandi dans le secteur jeunesse de l’Inter et a ensuite porté les maillots de Livourne, de Sampdoria et de Sassuolo, club avec lequel il a récolté 130 apparitions entre Serie A, Coupe d’Italie et Ligue Europa. Le nouveau footballeur de la Fiorentina a également porté le maillot de l’équipe nationale du Ghana à huit reprises. “

ACF Fiorentina annonce qu’elle a acquis, à titre temporaire avec une obligation de rachat en fonction de la fréquentation, de Gênes CFC, les droits sur les performances sportives du footballeur Kevin Andrés Agudelo Ardila. Agudelo, né à Puerto Caicedo (Colombie) le 14 novembre 1998, a disputé 12 matchs avec le maillot de Gênes dans la saison en cours en inscrivant un but.

Après une longue course poursuite, au terme d’une journée très profitable pour les couleurs violettes, Sofyan Amrabat (23 ans) est devenu à tous égards un footballeur de la Fiorentina. Le milieu de terrain néerlandais d’origine marocaine a été acheté directement à Hellas Verona, un contrat déposé.

Christian Kouame est un nouveau joueur de la Fiorentina. Pour le communiquer, à travers une note sur son site officiel, c’était le même club violet. Voici le communiqué de presse: “ACF Fiorentina annonce qu’elle a acquis, à titre temporaire avec obligation de rachat, les droits sur les performances sportives du footballeur Christian Michael Kouakou Kouamè du Gênes CFC. Kouamè est né à Bingerville, en Côte d’Ivoire, le 6 décembre il a fait ses débuts avec l’équipe nationale de son pays en 1997. Cette saison, il a disputé 11 matchs de championnat pour Gênes, marquant 5 buts et fournissant 3 passes décisives. “

Domenico Criscito ne quittera pas Gênes: le défenseur central de Campanie a mis le dernier point aux spéculations sur son avenir, déclinant l’offre de la Fiorentina. L’ancien défenseur du Zenit Saint-Pétersbourg a en effet décidé de ne pas céder à la flatterie du marché après la rencontre d’aujourd’hui avec son agent et la rencontre d’hier avec le club rossoblù.

ACF Fiorentina annonce qu’elle a acquis, sur une base temporaire de deux ans avec obligation de rachat, de S.P.A.L. , les droits sur les performances sportives du footballeur Igor Julio dos Santos de Paulo. Igor, né à Bom Sucesso (Brésil) le 7 février 1998, dans la saison en cours, a porté le maillot Spal à vingt reprises, marquant également un but en Coupe d’Italie.

Le Hellas Verona FC annonce qu’il a acquis à titre provisoire auprès d’ACF Fiorentina jusqu’au 30 juin 2020 les droits sur les performances sportives du joueur Valentin Eysseric.

ACF Fiorentina annonce qu’elle a temporairement transféré les droits sur les performances sportives du footballeur Kevin Prince Boateng à Besiktaş Jimnastik Kulübü.

Le Hellas Verona FC annonce qu’il a acquis à titre provisoire auprès d’ACF Fiorentina jusqu’au 30 juin 2020 les droits sur les performances sportives du joueur Valentin Eysseric.

Offre de dernière minute à Naples pour Alessandro Tripaldelli. Selon les informations recueillies par la rédaction de TuttoMercatoWeb.com, la société italienne a tenté de reprendre la classe arrière 99 en offrant à Sassuolo un prêt gratuit avec un droit de remboursement fixé à 7 millions d’euros. Le club de neroverde a décliné et De Laurentiis a donc porté l’offre initiale à 10 millions. À ce stade, cependant, Sassuolo a demandé 2 millions supplémentaires pour le prêt coûteux. Il reste donc très difficile qu’il y ait des nouvelles pour sa vente en janvier, mais les deux sociétés resteront en contact puis se mettront à jour en juin.

Le Hellas Verona FC annonce qu’il a acquis du FC Internazionale Milano – à titre temporaire jusqu’à la fin de la saison en cours, avec le droit d’option pour l’acquisition définitive – les performances sportives du footballeur Federico Dimarco. Extérieur gauche né en 1997, avec des actifs 10 apparitions et un réseau dans l’équipe nationale italienne des moins de 21 ans, a jusqu’à présent totalisé 29 apparitions en Serie A – avec un but et une passe décisive – portant les maillots de l’Inter, de Parme et d’Empoli. Dans son passé sportif récent, il y a aussi une expérience dans le meilleur championnat suisse avec Sion (saison 2017-18). Dans la première partie de la saison en cours, Dimarco a joué pour l’Inter, un club où il a développé le football depuis sa jeunesse. Le Hellas Verona FC accueille chaleureusement Federico Dimarco, lui souhaitant une deuxième partie de la saison pleine de satisfactions – personnelle et par équipe – en maillot jaune et bleu.

Adama Soumaoro est un nouveau joueur de Gênes. Après les visites médicales effectuées hier, la note officielle de la Ligue est arrivée sur son site Internet. Centrale née en ’92, vient de Lille carrément.

Le Torino Football Club annonce qu’il a temporairement transféré le droit aux performances sportives du joueur Iago Falque au Genoa Cricket and Football Club. L’ensemble du Torino Football Club accueille Iago Falque avec une grande affection et lui souhaite tout le succès possible pour ce deuxième tour.

Vittorio Parigini est un nouveau joueur de Gênes. L’attaquant passe carrément de Turin au Griffin.

L’opération entre Gênes et Juan Iturbe, qui ne sera donc pas un nouveau renfort pour l’attaque de rossoblù: aucun accord économique n’a été trouvé après que le joueur a passé les visites médicales. En conséquence, le joueur n’a qu’à retourner au Mexique, à Pumas UNAM.

Parma Calcio 1913 communique provisoirement l’achat à la Sampdoria jusqu’au 30.06.2020 avec le droit d’option pour l’acquisition définitive en faveur de Parme du joueur Gianluca Caprari (Rome, 30.07.1993). Le joueur voyage avec l’équipe et a été rappelé pour le match contre Cagliari.

S.P.A.L. srl annonce qu’elle a acquis la performance sportive d’Ervin Zukanovic. Le défenseur bosniaque a signé un contrat qui le liera au club de biancazzurra jusqu’au 30 juin 2020, avec possibilité de renouvellement pour la saison 2020/2021. De retour de son expérience en Arabie saoudite avec Al-Ahli, Zukanovic revient en Serie A après avoir porté les chemises de ChievoVerona, Sampdoria, Rome, Atalanta et Gênes. Dans le championnat italien maximum, il a marqué 129 apparitions, avec 5 buts marqués.

L’opération pour amener Lucas Castro (30 ans) au SPAL a été couronnée de succès. Le milieu de terrain argentin a déménagé en Émilie avec la formule de prêt initiale, un contrat déposé dans ces minutes.

Après avoir prêté l’attaquant Alberto Paloschi à Cagliari, SPAL a pris Alberto Cerri avec la même formule.

Le Bologna FC 1909 annonce qu’il a transféré temporairement les droits des services sportifs du défenseur Nehuen Paz à US Lecce jusqu’au 30 juin 2020, avec la possibilité d’une acquisition définitive.

Alberto Paloschi est un nouveau joueur de Cagliari. L’attaquant passe à Cagliari à titre temporaire, le contrat a été déposé.

Le président Massimo Ferrero et l’U.C. La Sampdoria communique qu’elle a acquis sur une base temporaire de deux ans avec une obligation de rachat d’Empoli F.C. les droits sur les performances sportives du joueur Antonino La Gumina (né à Palerme le 6 mars 1996). L’attaquant a signé un contrat économique jusqu’au 30 juin 2024.

Grève japonaise pour la Sampdoria. Le club blucerchiato a emprunté le défenseur Maya Yoshida à Southampton.

Vasco Regini est un nouveau joueur de Parme. Le défenseur passe de la Sampdoria au club Ducale en prêt.

PROTAGONISTE DE BARCELONE: TALENT TRINCAO ET MATHEUS FERNANDES (PREMIER PRÊT À VALLADOLID), WAGUE À NICE. CARRASCO RETOURNE À L’ATHLÉTISME MADRID. L’EX FIORENTINA GIL DIAS TERRE À GRENADE, L’EX INTER CEDRIC SOARES AU LIEU VA À ARSENAL. MAN CITY VEND ANGELINO EN PRÊT À LEIPZIA, MAN UNITED FERME POUR PHOTOFINISH POUR IGHALO. MANNONE AU DANEMARK, PIOVACCARI RÉSOLUE AVEC LE RAYO.

Barcelone annonce le rachat de Francisco Trincão avec une déclaration officielle. L’attaquant, né en 1999, s’est complètement éloigné de Braga. L’accord entrera en vigueur le 1er juillet. Opération de 31 millions d’euros, convention jusqu’en 2025 et clause de résiliation de 500 millions d’euros. En même temps Abel Ruiz de Barcelone à Braga. Le jeune attaquant né en 2000 est prêté avec une obligation de remboursement de 8 millions d’euros au club Primeira Liga.

Pas seulement ça. Le club catalan a officiellement acquis le talent brésilien Matheus Fernandes. Le milieu de terrain 1998, payé 7 millions d’euros + 3 bonus, arrivera le 1er juillet et restera prêté jusqu’à l’été à Palmeiras. Le milieu de terrain de 1998 passera d’abord de Palmeiras au Real Valladolid en prêt, comme annoncé par ce dernier club sur le site officiel. Via Moussa Wagué aussi: le côté droit de l’Azulgrana est prêté à Nizza, qui pourra également se prévaloir du droit (pas d’obligation) de rachat pour 10 millions plus 500 000 euros de bonus.

Yannick Carrasco est de retour à l’Atlético Madrid. Le club l’a annoncé dans un communiqué officiel. Né en 1993, le Belge a quitté Dalian Yifang avec la formule de prêt jusqu’à la fin de la saison.

Une saison à la Fiorentina, puis en Angleterre, en Grèce, en France et maintenant en Espagne. Gil Dias (23), un ancien milieu de terrain violet, est le dernier succès de Grenade sur le marché. Le joueur atterrit en Liga prêté avec droit de rachat à Monaco.

Cedric Soares est un nouveau joueur d’Arsenal. Le club londonien l’a annoncé avec une déclaration officielle. Âgé de 28 ans, bref passage à l’Inter (9 apparitions toutes compétitions la saison dernière), il a déménagé de Southampton.

Désormais, seul un officiel manque: Odion Ighalo sera un nouveau footballeur pour Manchester United. Selon ce que notre équipe éditoriale a collecté, l’opération pour l’ancien Udinese s’est terminée par un prêt à sec jusqu’à la fin de la saison. L’attaquant quitte Shanghai Shenhua et, après avoir obtenu le TMS nécessaire au transfert, il atteindra l’Angleterre avec le premier vol disponible. Pour une nouvelle expérience en Premier League.

De Wolverhampton à Leicester, Ryan Bennett (29 ans) change d’équipe mais pas de ligue. Le centre, qui compte 19 apparitions cette année, rejoint les Foxes en prêt jusqu’à la fin de cette saison.

Nouvelle aventure pour Angeliño. L’arrière espagnol, né en 1997, quitte Manchester City et se rend à RB Leipzig avec la formule de prêt semestriel.

Adalberto Peñaranda revient tôt à Watford. L’ancien attaquant de l’Udinese, né en 1997, interrompt ainsi son prêt qui aurait dû durer jusqu’en juin. Cette saison, le Vénézuélien n’a disputé que sept matches et un but jusqu’à présent.

L’Eintracht Frankfurt annonce le rachat de Stefan Ilsanker à Leipzig. Le milieu défensif a carrément bougé et a signé un contrat jusqu’en 2022.

Jacob Bruun Larsen est un nouveau footballeur d’Hoffenheim. L’offensive de classe 1998 à l’extérieur quitte le Borussia Dortmund après avoir accumulé seulement neuf apparitions cette saison.

Vito Mannone vole au Danemark. Le gardien italien quitte Reading et est prêté à Esbjerg jusqu’à la fin de la saison. Curieusement, âgé de 31 ans, originaire de Desio, il n’a jamais joué professionnellement en Italie. Il a joué en prêt au Minnesota United en MLS la saison dernière.

Federico Piovaccari a résilié son contrat avec Rayo Vallecano. L’attaquant italien de 1984 fait ses adieux au club madrilène après avoir récolté 15 apparitions avec un but et une passe décisive dans cette première partie de saison.