Marché non stop – Indiscrétions, négociations et formalités du 30 janvier

ROME, OFFICIELS PEREZ ET VILLAR. SALUTATIONS MILAN PIATEK ET RODRIGUEZ. NAPLES, PRIS PETAGNA ET LAISSÉ LE SPAL. FIORENTINE LIBRE

JUVENTUS

Emre Can est à deux pas du Borussia Dortmund. Deal de 28 millions plus de bonus, certains plus faciles à atteindre que d’autres: la formule de l’opération est le prêt avec obligation de remboursement. Examens médicaux déjà prévus.

Marko Pjaca vers le prêt avec droit de rachat à Anderlecht.

INTER

Enquête pour Goran Pandev. Gênes, cependant, a dit non aux Nerazzurri. Le club ligure ne veut pas traiter la sortie du Macédonien, la jugeant trop importante pour la deuxième partie de saison.

Islam Slimani a ouvert la possibilité d’aller à l’Inter. Les clubs, Monaco d’un côté et Nerazzurri de l’autre, discutent avec la médiation de Federico Pastorello pour tenter d’avancer.

LAZIO

Valon Berisha quitte la Lazio et devient un nouveau joueur de Fortuna Dusseldorf. Cela a été annoncé par le club allemand lui-même dans un communiqué de presse. Le milieu de terrain de 26 ans a déménagé en Allemagne avec la formule de prêt, mais les clubs – dit-on – ont également convenu d’une option d’achat à exercer à la fin de la saison.

Vincenzo Morabito, l’intermédiaire d’Olivier Giroud en Italie, s’est entretenu avec Sky Sport du possible transfert de l’avant-centre français de Chelsea à la Lazio le dernier jour de marché: “Rome est une place historiquement très chaude, une place passionnée et qui a La Lazio, comprise comme un club, a fait de grands progrès ces derniers temps, me rappelle Cragnotti. Giroud-Lazio? Giroud est l’avant-centre du champion du monde, il évalue également la Lazio avec les propositions de l’Inter, Manchester United , Tottenham, Newcastle … Mais pour l’instant nous sommes coincés, Chelsea doit d’abord trouver un remplaçant. Et ce ne sera pas Mertens: les Bleus le considèrent définitivement disparu, car l’intention du joueur est de rester avec Napoli “.



ROMA

Annonce de l’engagement de Carles Perez. L’étranger espagnol arrive temporairement de Barcelone, pour un montant d’un million d’euros. L’accord prévoit une obligation d’acquisition pure et simple de 11 millions d’euros sous réserve de la survenance de certaines situations sportives et le paiement d’une redevance variable, jusqu’à un maximum de 4,5 millions d’euros, pour les primes liées à la réalisation de certains objectifs sportifs. Un contrat a été signé avec le footballeur qui, en cas de vérification des conditions d’obligation d’achat, sera valable jusqu’au 30 juin 2024.

Gonzalo Villar a également annoncé. Le milieu de terrain arrive tout droit de l’Elche Club de Fútbol, ​​contre un forfait de 4 millions d’euros et variable, égal à 1 million d’euros, pour des primes liées à la réalisation de certains objectifs sportifs. Un contrat a été signé avec le joueur jusqu’au 30 juin 2024. Villar a grandi dans la jeunesse d’Elche, avant de rejoindre Valence B, avec lequel il a été l’un des protagonistes de la saison 2017-18 dans la division espagnole de Segunda. À l’été 2018, il est retourné à Elche et dans la saison en cours, il a fait 22 apparitions, marquant un but.

Alessandro Florenzi est un nouveau joueur de Valence. L’arrière italien a déménagé en Espagne avec la formule de prêt.

Mirko Antonucci est un nouveau joueur de Vitoria Setubal. Pour annoncer qu’il s’agit du même club portugais sur ses comptes officiels: l’attaquant rom arrive en prêt jusqu’à la fin de la saison.

ATALANTA

Acheté purement et simplement Bosko Sutalo, classe défensive de centre 2000, à Osijek. A également pris Raoul Bellanova de Bordeaux.



CAGLIARI

De grandes manœuvres à Ferrare, où le directeur sportif Vagnati révolutionne son département offensif pour aider Semplici à l’approche du salut. Accord conclu avec Cagliari pour un échange de prêts secs entre Alberto Cerri et Alberto Paloschi, tandis que Riccardo Sottil arrivera de la Fiorentina, qui a conclu aujourd’hui un autre accord, celui pour Igor. Même pour l’équipe nationale italienne des moins de 21 ans, c’est un prêt à sec.



PARME

Nouveau gardien de Parme, qui après Kurtic conclut également une opération qui peut aider D’Aversa avec la blessure grave de Luigi Sepe. Ionut Radu est prêté par Gênes pour les six prochains mois. Il est remplacé par Fabrizio Alastra, prêté à Pescara.

Gianluca Caprari de Sampdoria arrive: prêt onéreux 2,5 et droit de rachat à 10 pour l’opération entre croisés et blucerchiati. La concurrence de SPAL et Sassuolo a été battue.

Des émissaires d’Al-Sadd sont arrivés en Italie pour tenter de fermer pour Gervinho. Selon ce qui a été recueilli par Tuttomercatoweb, la négociation est bien avancée et les chances que l’Ivoirien quitte déjà Parme dans cette fenêtre de marché augmentent.

MILAN

Milan est très actif sur le marché et après avoir dit au revoir à Suso, il s’est jeté sur Alexis Saelemaekers: un accord conclu dans l’après-midi avec Anderlecht sur la base d’un prêt avec obligation de remboursement. Accord avec Wigan pour Antonee Robinson. Prêt avec droit de remboursement pouvant devenir une obligation sous certaines conditions. Les Rossoneri ont décidé d’investir environ sept millions d’euros pour la carte de classe 1997.

Krzysztof Piatek est un nouveau joueur du Hertha Berlin. Transfert pur et simple. Ricardo Rodriguez est officiellement prêté par le PSV Eindhoven jusqu’à la fin de la saison.

HELLAS VERONA

Accord conclu avec Inter pour le prêt à sec, jusqu’à la fin de la saison, de Federico Dimarco.

NAPOLI

Par le biais d’un communiqué de presse sur son site officiel, Napoli a annoncé la finalisation du transfert d’Andrea Petagna de SPAL: acquis définitivement et prêté simultanément à SPAL jusqu’au 30 juin 2020.

Le présent (et l’avenir) de Dries Mertens reste à définir. Le club napolitain a en effet refusé 8 millions à Chelsea pour l’attaquant belge. La dernière proposition des Bleus aurait donc été rejetée par les bleus, avec le même Chelsea qui tentait de se relancer en incluant des homologues techniques: nouveau non de Napoli.

FIORENTINA

La Fiorentina a conclu un accord avec Gênes pour Domenico Criscito. Mais pour le moment le joueur est indécis, déchiré entre l’affection pour le carré et l’acceptation du choix fait par l’entreprise.

Fabriqué pour Igor par SPAL. Opération ferme pour environ 6 millions d’euros.

Pris Alfred Duncan de Sassuolo. Contrat basé sur 15 millions de parties fixes plus 1 bonus.

Il y a un écart de deux millions d’euros entre la Fiorentina et Vérone pour le transfert de Sofyan Amrabat. Selon ce que TMW a collecté, l’alto n’a pas encore répondu aux exigences économiques du Gialloblù et donc le dernier mot sera le président Maurizio Setti, qui décidera d’accepter maintenant la proposition qui lui est présentée par Barone et Pradè pour le milieu de terrain de classe ” 96.

Szymon Zurkowski terminera sa saison à Empoli sur une base temporaire.

UDINESE

Selon ce que nous avons recueilli, l’Udinese a reçu au cours des dernières heures une offre de prêt onéreuse de Majorque pour Walace, milieu de terrain qui ne trouve pas beaucoup de place avec la nouvelle direction Gotti. Cependant, les Frioulans ont dit non au demi-million proposé par les insulaires: l’ancien Hambourg est un élément sur lequel le club de la Juventus compte, même pour la seconde moitié de la saison.

Sampdoria



Avec Gianluca Caprari voyageant rapidement à Parme, le marché de la Sampdoria se concentre sur les assaillants: a déclaré de l’enquête pour Pjaca, en ce moment Antonio La Gumina est le nom fort de Ranieri. Selon ce que nous avons recueilli, l’accélération est arrivée dans la soirée pour se terminer avec Empoli pour l’attaquant de Palerme.

SPAL



Ervin Zukanovic est prêt à rentrer en Italie. Le défenseur né en 1987, actuellement libéré, remplacera en effet le départ d’Igor (Fiorentina) à l’arrière du SPAL. Pour annoncer, quoique indirectement, son transfert imminent, c’était le même joueur à travers une histoire Instagram qui le voit partir précisément pour Ferrare. Voici la photo:

Accord entre Cagliari et SPAL pour Lucas Castro. Selon ce qui a été recueilli par la rédaction de TuttoMercatoWeb.com, le meneur de jeu argentin déménagera à Ferrare pour trois millions plus un bonus, sous réserve de la réalisation du salut par Petagna et ses compagnons.

Après avoir conclu sa deuxième période en prêt à la Fiorentina, Daniel Guerini (17 ans) est revenu à Turin et enfin à SPAL pour une nouvelle aventure temporaire. Le contrat du milieu de terrain lunatique originaire de Rome a déjà été enregistré.

GENES

Manuel Iturbe revient en Italie après deux ans et demi: l’attaquant argentin est attendu pour des visites médicales.

Visites médicales pour Adama Soumaoro avant de devenir un nouveau joueur de Gênes. La classe centrale ’92 vient de Lille.

MANCHESTER UNITED, ENFIN BRUNO FERNANDES. RETOURS ATHLÉTIQUES, CAVANI SKIP ET CARRASCO. BARCELONE, AUCUN “9” À VENIR. TRIS D’ACHATS POUR MONACO

PREMIER LEAGUE



Bruno Fernandes a passé l’examen médical et signé le contrat qui le liera à Manchester United pour les cinq ans et demi à venir. La confirmation est arrivée sur les canaux officiels du club anglais. Ce sont ses premiers mots, rapportés par le site des Red Devils: “Mon amour pour Manchester United remonte à quand j’ai regardé Cristiano Ronaldo jouer avec cette chemise. J’ai toujours été un grand fan, pour moi d’être ici est incroyable, j’ai travaillé dur pour y arriver à ce jalon et je promets aux fans de tout donner pour gagner des trophées. J’ai hâte de commencer. “

Danny Rose est un nouveau joueur de Newcastle. Les Magpies l’ont annoncé sur leurs canaux officiels: l’arrière latéral laisse Tottenham en prêt jusqu’à la fin de la saison.

L’achat le plus cher de l’histoire. Sheffield United annonce donc l’arrivée de Sander Berge: le milieu de terrain norvégien, 21 ans, quitte Genk et a signé un contrat de quatre ans et demi.

Marcos Rojo revient en Argentine. Le défenseur de Manchester United a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison avec le club dans lequel il a grandi sur le football, Estudiantes. L’annonce sur les chaînes officielles du club sud-américain, avec une vidéo passionnante.

Wolverhampton a officialisé l’arrivée de l’ailier portugais Daniel Podence d’Olympiakos. Il a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club d’outre-mer.

Laliga



L’absence de vente de Thomas Lemar empêchera l’Atletico Madrid de répondre aux demandes du Paris Saint-Germain pour Edinson Cavani. L’Equipe l’écrit, qui annonce alors le séjour de l’attaquant uruguayen à la cour de Tuchel. Les Parisiens auraient refusé deux offres, pour 10 et 15 millions d’euros.

Yannick Carrasco est déjà à Madrid. Cela a été rapporté par As selon lequel le Belge procédera à des examens médicaux et sera annoncé par l’Atlético. Le Belge arrive pour faire face aux différentes absences pour cause de blessure, dont la dernière en date est celle de Joao Felix qui sera contraint de rater le derby face au Real Madrid.

Après avoir encaissé plusieurs non, de Rodrigo à Richarlison, Barcelone jette l’éponge et a décidé d’arrêter la recherche d’un premier attaquant. Selon Marca, la décision a été prise par Setien et la direction, malgré le fait que le club ait tenté par tous les moyens de remplacer le blessé Luis Suarez. Le nouvel entraîneur aurait souhaité un profil de haut niveau, mais aucune des négociations basées sur ces jours n’a abouti. Nous nous concentrerons sur Ansu Fati, sans considérer le retour d’Ousmane Dembélé.

Contexte sensationnel du marché concernant Barcelone: ​​Cédric Bakambu devait être l’avant-centre de ces six mois et l’attaquant congolais avait pris la fuite de Pékin pour atteindre la Catalogne. À l’aéroport de Hong Kong, il a été informé du dos de la direction de Blaugrana. Pour confirmer cela, le même joueur, qui a plaisanté sur Twitter: “Transfermarkt, changez mon historique de transfert en ajoutant:” Presque Barcelone “, s’il vous plaît”. Et puis: “Quoi qu’il arrive, nous faisons confiance au processus. Dieu merci pour tout.” Et en référence à Griezmann: “Nous nous reverrons.”

Par le biais de ses canaux officiels, Villarreal a annoncé l’achat de l’attaquant Paco Alcacer. L’Espagnol, 26 ans, a quitté le Borussia Dortmund et a signé un contrat jusqu’en juin 2025. Il portera le maillot numéro 17.

LIGUE 1



Harrison Marcelin est un nouveau joueur monégasque. Le club de la Principauté sécurise le défenseur de la classe 2000 à Auxerre. Ces derniers jours, son nom a également été associé à Milan. L’équipe nationale française des moins de 20 ans, a signé un contrat jusqu’en 2024.

Monaco a officialisé l’achat de Youssouf Fofana, un milieu de terrain venu de Strasbourg. Le joueur de 21 ans a signé un contrat avec les Monégasques jusqu’au 30 juin 2024.

Aurélien Tchouaméni est un nouveau joueur monégasque. A travers ses canaux officiels, le club de la Principauté a annoncé l’arrivée du milieu de terrain camerounais. Venant de Bordeaux, il a signé jusqu’en juin 2024.

RESTE DU MONDE



Objectif des équipes italiennes (Brescia, Gênes, Parme), Michal Krmencik choisit la Belgique. L’annonce a été faite par Bruges qui a officialisé l’achat. Repris par Viktoria Plzen, l’attaquant tchèque a signé un contrat de trois ans et demi.