Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 11 mars

JUVE SUR HARRY KANE. INTER, BÂTONS ET SKRINIAR DANS LA VUE DE GUARDIOLA. HANDANOVIC VERS LE RENOUVELLEMENT. NAPLES, DE NOMBREUX MOUVEMENTS EN VUE: DE JOTA À CALHANOGLU, JUSQU’À BELOTTI. MILAN CHERCHE SIRIGU, Y A-T-IL UN ACCORD AVEC RANGNICK? BOLOGNE, L’AVENIR DU SKORUPSKI EN BILICO.

Napoli vise Bonaventura (expirant avec Milan), Calhanoglu et Diogo Jota, bien que Manchester United soit également sur ce dernier. Arkadiusz Milikau lieu de cela, il aurait suscité un vif intérêt de deux clubs à Londres, à savoir Tottenham et Arsenal.

Turin profite de cette halte obligatoire pour regarder vers l’avenir. Massimo Bava attend le feu vert du président Urbano Cairo pour se rapprocher du jeune attaquant argentin, d’origine italienne claire, Federico Girotti de la rivière Plate. Il faut quatre millions pour définir immédiatement l’opération. L’avenir de Salvatore Sirigu c’est encore un mystère: le gardien de grenade est extrêmement courtisé, tant en Italie qu’à l’étranger. En Serie A, Milan et Naples l’aiment bien, les Rossoneri ayant déjà contacté son entourage. L’avenir de Andrea Belotti. Le Gallo est un objectif concret pour Napoli pour la saison prochaine, mais le club bleu n’est pas le seul à suivre la pointe des granates. En Italie, il y a l’Inter Milan et Rome, tandis qu’en Angleterre, l’Everton de Carlo Ancelotti est prêt à payer 60 millions.

Bologne évalue l’avenir de Skorupski malgré l’expiration du contrat en 2023. Le pôle offre un rendement inférieur aux attentes et pour cela, en fin de championnat Mihajlovic devra décider s’il faut aller de l’avant avec lui ou demander à changer. En ce moment, la confirmation est en fait plus probable que l’adieu, mais en attendant, les rossoblu regardent autour. Audero, Radu et Olsen ce sont les trois premiers noms examinés par Bigon, bien que le technicien souhaite retourner travailler avec Viviano. Le gardien de but florentin, cependant, a un âge avancé pour les plans techniques du club, qui préférerait qu’un joueur parie à l’avenir. Entre autres noms, il y a aussi Joronen Brescia, qui a coûté 5 millions mais Cellino en évalue maintenant au moins 8.

Manchester City compte sur l’Inter Milan pour renforcer sa défense. Le premier but de Guardiola reste Milan Skriniar, pour lequel le club anglais pourrait mettre environ 90 millions d’euros dans l’assiette. Reste à savoir si la Ville, au vu de la disqualification (qui empêchera le club de participer aux deux prochaines éditions de coupes européennes, en plus d’une amende de 30 millions, ndlr) pourra se permettre un tel investissement et si l’Inter décidera de se priver du joueur, bien que l’offre soit sans aucun doute tentante. L’alternative est Alessandro Bastoni. Pendant ce temps, Samir Handanovic il est revenu sur le terrain mais son avenir à l’Inter n’a jamais été mis en doute: le renouvellement du capitaine approche à grands pas. Le Slovène a environ 36 ans mais est toujours le protagoniste et devrait prochainement prolonger sa relation avec les Nerazzurri d’un an, puis jusqu’en 2022. Son adjoint devrait devenir Radu, revenant de la malheureuse aventure de Parme, avec Padelli qui grimperait en troisième position. gardien.

Milan continue de nier, mais le nom de Ralf Rangnick il reste très chaud pour la prochaine saison. En cas d’arrivée de l’Allemand, la coexistence avec Paolo Maldini semble impossible étant donné que l’ancien Leipzig viendrait avec le double rôle d’entraîneur et de gestionnaire de la zone technique: l’ancien capitaine n’acceptera jamais de se soumettre aux rangs de Rangnick. Selon Sky Sports en Allemagne, cependant, l’ancien entraîneur de Leipzig n’a pas l’intention d’accepter l’offre d’Ivan Gazidis.

La Juventus a ciblé Harry Kane. Les Bianconeri, animés par le désir de profiter au maximum de la présence de Ronaldo, recherchent un numéro 9, dans l’avant-centre de Benzema qui garantit ses buts et permet au CR7 de jouer librement dans la position d’attaque la plus isolée sans aucune contre-indication en termes de équilibres tactiques et présence dans la zone.

PEDRINHO OFFICIEL À BENFICA. HAVERTZ CHOISIT BAYERN MONACO, KROOS VEUT RETOURNER EN BAVIÈRE. LOUPS, MENDES VOUS APPORTE JAMES RODRIGUEZ. ROGER SCHMIDT NOUVEL ENTRAÎNEUR PSV

Benfica a officialisé l’arrivée de Pedro Victor Delmino da Silva Pedrinho, derrière le versement de 20 millions d’euros. L’attaquant, originaire des Corinthiens, signe pour cinq ans une clause de résiliation de 120 millions d’euros.

L’avenir de Kai Havertz ne sera pas en dehors de l’Allemagne. La star du Bayer Leverkusen aurait décidé de dire non à Liverpool pour aller au Bayern Munich.

Toni Kroos et un retour au passé? Le Bayern Munich aimerait ramener à la maison le milieu de terrain de trente ans, qui s’est retrouvé en disgrâce avec Zinedine Zidane. Depuis six ans maintenant au Real Madrid, Kroos a toujours un contrat de trois ans.

Selon les informations du Sun, Wolverhampton pense à James Rodriguez, avec l’accord qui pourrait être conclu grâce à Jorge Mendes, agent colombien très proche du club anglais. Le Real Madrid tentera de récupérer les 80 millions dépensés en 2014 pour l’arracher à Monaco et est en même temps prêt à laisser le joueur partir, pas un premier choix de Zinedine Zidane. Mendes a plusieurs assistants qui portent la chemise des Loups: Ruben Neves, Diogo Jota, Rui Patricio, Daniel Podence, Pedro Neto et Joao Moutinho.

Le PSV Eindhoven a annoncé que Roger Schmidt serait son nouveau manager. Il prend le relais du passeur Ernest Faber, qui succède à son tour à Mark van Bommel. Schmidt, 52 ans, vient de rentrer de l’aventure chinoise à Pékin Gouan et dirigeait auparavant Salzbourg et Bayer Leverkusen.