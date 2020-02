Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 15 février

Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de l’époque vient de passer aux archives. Parmi les rumeurs, les négociations et les coulisses, voici les nouvelles les plus importantes.

INTER-BARCELONE, TRAVAILLANT SUR UN ÉCHANGE MAXI LAUTARO-GRIEZMANN. MILAN, TOUT ARRÊTE POUR LE RENOUVELLEMENT DE DONNARUMMA: ADIEU POSSIBLE DÉJÀ EN ÉTÉ. L’AVENIR D’IBRAHIMOVIC Ajourné à la fin de la saison. JUVENTUS, L’OPÉRATION POGBA A UN COÛT DE 250 MILLIONS D’EUROS. CHELSEA, GIROUD A DIT NON À LAZIO POUR L’INTÉRÊT DE TOTTENHAM.

Voulez-vous Lautaro Martinez? Donnez-nous donc Antoine Griezmann. Le Tuttosport d’aujourd’hui raconte la dernière des discussions entre l’Inter et Barcelone pour le jeune et talentueux «Toro» argentin. Bien que le joueur à ce jour n’ait jamais montré de signes d’impatience, l’appel de son compatriote Messi est très fort: c’est pourquoi les contacts entre les deux clubs se poursuivent depuis un certain temps, quoique de manière non officielle.

Maxi deal – Le Barça n’a pas l’intention de payer la clause de résiliation de 111 millions d’euros du contrat et valable jusqu’au 15 juillet, pense plutôt à baisser la valeur de Lautaro Martinez de 150 millions en insérant quelques contreparties appréciées par M. Conte: de Vidal à Aleña , sans oublier Coutinho et Todibo, il existe de nombreux noms attractifs. Mais la piste la plus suggestive mène cependant, comme le souligne le journal, à Antoine Griezmann. L’ancien Atletico de Barcelone ne s’est jamais couché et, surtout, n’a jamais lié Messi: avec un Lautaro supplémentaire en rose, il aurait donc encore moins d’espace, tandis qu’à l’Inter il formerait un tandem de rêve avec Lukaku.

Gianluigi Donnarumma et un avenir encore à écrire. La prochaine montagne à gravir, à domicile à Milan, est en fait le renouvellement du jeune et talentueux gardien de but, également convoité par la Juventus. Un signal n’est pas encore arrivé du club Rossoneri, la négociation est ferme, mais avec l’expiration du contrat en juin 2021, le temps presse. À tel point que le scénario le plus probable reste un adieu déjà en juin pour la classe ’99.

Zlatan Ibrahimovic ne décidera que l’été prochain de continuer ou non à jouer. Impossible de ne pas faire certaines évaluations à 38 ans. Aujourd’hui, comme le souligne La Gazzetta dello Sport, l’attaquant milanais se porte bien et est content, toujours sur le terrain. Mais il n’est pas à exclure qu’à la fin de la saison, il puisse en effet choisir de suspendre ses bottes au clou et de passer derrière un bureau, toujours en rouge et noir. La décision sera laissée uniquement à Ibra, qui à la fin de la saison analysera soigneusement sa condition physique et fera son énième mouvement.

Paul Pogba quittera Manchester United en été et pour le moment, souligne le «Corriere dello Sport», il y a deux destinations possibles pour le milieu de terrain français. Le premier est le Real Madrid, avec Zinedine Zidane qui en est un grand admirateur. La deuxième est la Juventus, avec Mino Raiola qui a également confirmé cette possibilité au cours des dernières heures.

Mais combien coûte Pogba? Ce serait – dit-on – une opération d’environ 250 millions d’euros: 100 au moins pour le prix et 30 millions d’euros bruts par an pour l’engagement que la classe ’93 devra être assurée pendant cinq saisons.

Sur les pages du Telegraph, nous trouvons un historique du marché qui concerne l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud. En janvier, le Français était à deux pas de la Serie A: l’Inter avait d’abord bougé, puis dans les dernières heures du marché il y avait eu un blitz de la Lazio. Le Biancocelesti – dit-on – avait proposé au joueur un pré-contrat, mais le pourboire a décidé d’attendre la fin de la saison. La raison? L’intérêt de Tottenham sur le marché de janvier. L’intérêt de trois grands clubs a incité le joueur à attendre la fin de la saison à l’expiration de son contrat avec Chelsea, afin qu’il puisse maximiser ce qui pourrait être le dernier engagement majeur de sa carrière.

GUARDIOLA RESTERA-T-IL DANS UNE VILLE SANS EUROPE? PEP A UNE CLAUSE À LIBÉRER EN ÉTÉ. REAL MADRID, SIRÈNES ANGLAISES POUR ISCO: ARSENAL ET CHELSEA PRÊTS À COMBATTRE. REAL MADRID, DE RUBEN DIAS À GABRIEL: LA LISTE DES SOUHAITS POUR L’ÉTÉ SI NACHO S’ÉLOIGNE. MANCHESTER UNITED, LE CLUB RÉVISÉ; POGBA VIA EN ÉTÉ. TROIS JOUEURS POUR REMPLACER LE FRANÇAIS. WOLVERHAMPTON, BARCELONE EST SÉRIEUSEMENT POUR TRAORE ‘: OFFRE EN ÉTÉ. MANCHESTER UNITED: POUR L’ÉTÉ MÊME DIER DE TOTTENHAM DANS LE VISEUR. EVERTON, DISCOURS POUR L’ANCIEN ROMA STEKELENBURG RÉOUVERTURE.

Le communiqué publié hier par l’UEFA, qui annonçait l’exclusion de Manchester City des coupes européennes pour les deux prochaines années, est susceptible de perturber les plans du club champion d’Angleterre et d’ouvrir une hémorragie de champions l’été prochain. Si en fait l’utilisation du TAS, déjà annoncée par la société, ne changera pas le statu quo, il est facile d’estimer que beaucoup sans Champions demanderont à partir. Guardiola inclus. Le manager catalan a un contrat qui expire en juin 2021 mais, comme l’ont révélé tous les médias britanniques en décembre dernier, dans le contrat actuel, il y a une clause qui, à la fin de la saison – si certaines conditions se produisent – permettrait à Guardiola lui-même de pouvoir se libérer avec un an à l’avance. Et l’impossibilité de participer à la Ligue des champions pour une sanction de l’UEFA en fait certainement partie. Mais en cas d’adieu à la ville, où pourrait aller Guardiola? L’hypothèse la plus simple est celle d’un retour à Barcelone. Cependant, il y a aussi trois autres pistes à vos pieds: la Juventus, le Paris Saint-Germain ou un autre retour, celui de Munich.

Sirènes anglaises pour Isco. Selon ce que Sun Sport a collecté, Arsenal et Chelsea sont prêts à se battre pour le talent du Real Madrid. Les deux clubs – dit-on – évaluent le joueur à environ 70 millions d’euros.

Si Nacho devait partir cet été (Rome et la Lazio sont sur sa piste), le Real Madrid devra le remplacer et selon Ok Diario il aurait déjà inclus cinq centraux dans sa liste de souhaits: Diego Carlos de Séville, Ruben Dias de Benfica, Gabriel de Lille, Mohamed Salisu de Valladolid et William Saliba de Saint-Etienne. Jeunes profils, pour le présent et l’avenir.

Manchester United est désormais résigné à l’idée de perdre Paul Pogba cet été. Pour cette raison, les Red Devils ont déjà identifié trois objectifs possibles dans lesquels investir le produit de la vente de la pieuvre. Comme on peut le lire dans les colonnes du Daily Star, Manchester United a ciblé James Maddison de Leicester City, Jack Grealish d’Aston Villa et Jadon Sancho du Borussia Dortmund.

Adama Traorè, L’équipe offensive de Wolverhampton, pourrait revenir à Barcelone cet été. Selon les informations du Birmingham Mail en effet, le club Blaugrana présentera une offre aux Wolves pour le joueur qui a grandi dans le galop catalan.

Pour Manchester United, comme cela arrive souvent ces derniers temps, ce sera un été en difficulté sur le marché. Autant de noms qui se font aussi en entrée et le dernier vient du tabloïd Star, selon lequel les Red Devils auraient visé Eric Dier (26), milieu de terrain défensif sous Tottenham.