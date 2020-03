Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 15 mars

INTER, SANCHEZ PEUT RETOURNER EN ESPAGNE: L’ATHLETIQUE MADRID PENSE. LA FIORENTINE, COMME LARSEN. LES PERMANENCES DE ROME, DES PETITS ET DES MKHYTARYENS SONT COMPLIQUÉES. ET MILAN RETOURNE À DE PAUL – Alexis Sanchez pourrait rentrer en Espagne une fois ses parenthèses à l’Inter épuisées. Selon ce que rapporte le Daily Mail, en fait, le Chilien est destiné à revenir à Manchester United à la fin de la saison, mais très probablement sans défaire les valises: sur ses traces, il y aurait en fait l’Atletico Madrid de Diego Pablo Simeone, cependant entravé par le haut engagement du tocopillan. Cholo connaît bien Sanchez pour l’avoir employé par River Plate en 2008.

Comme l’a rapporté Corriere dello Sport, il sera difficile pour la Roma de confirmer deux des stars de l’équipe, Chris Smalling et Henrikh Mkhytaryan. Manchester United est assez rigide sur le premier, il réclame 20 millions pour la rançon, un chiffre que Rome ne pourra pas et ne pourra même pas atteindre en cas d’accès à la Ligue des champions. Entre autres choses, en Angleterre, ils ont remarqué la renaissance du défenseur qui pourrait donc retourner à United. Quant à Mkhitaryan, qui n’a plus qu’un an de contrat avec Arsenal, le problème concerne l’engagement du joueur: 7 millions net. Pour déménager en Italie, il a renoncé à près de 2 millions, mais pour rester, il demande un contrat d’au moins trois ans et des chiffres plus proches de ses paramètres. Pas de doute cependant concernant Nikola Kalinic qui reviendra à l’Atletico Madrid.

Selon La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria suit Stefano Sabelli, un arrière latéral de Brescia qui n’a pas sauté même une minute au championnat jusqu’à présent. Comme l’écrit Rosea, le joueur aime aussi l’Udinese.

La Fiorentina examinerait différents profils pour renforcer les voies. Selon les dernières rumeurs de Sportmediaset, en effet, l’extérieur d’Udinese Jens Strygen Larsen, qui peut jouer des deux côtés et a déjà été comparé à la Fiorentina l’été dernier, se serait retrouvé dans la ligne de mire de l’équipe violette.

Comme l’écrit La Gazzetta dello Sport, Rodrigo De Paul quittera l’Udinese à la fin de la saison. L’Argentin, qui a une promesse de club, traîne l’équipe: à ce jour cinq buts et deux passes décisives. L’AC Milan est revenu à l’intérêt le dix.

Non seulement le renouvellement de Luis Alberto, dans la maison Lazio, il y a aussi deux autres renouvellements. Ce sont les extensions de contrat de Marco Parolo et Senad Lulic. Comme l’écrit la Gazzetta dello Sport, les deux ont des accords qui expirent à la fin de cette saison et la Lazio a proposé une prolongation d’un an pour les deux, à des chiffres similaires à ceux actuellement gagnés (1,4 million pour chaque des deux). Une offre saluée à la fois par le milieu de terrain italien et l’outsider bosniaque.

Napoli sera commercialisé l’été prochain à la recherche d’un avant-centre. Avec le possible départ de Milik, remplacé numériquement par Petagna, le club italien a décidé d’acheter un autre bombardier et explore les différentes alternatives. Parmi les plans étudiés, il y a aussi celui de Luka Jovic, 22 ans et très peu d’espace au Real Madrid. Selon La Rosea, il y aurait une solution pour l’apporter en Italie: Jovic a une valorisation actuelle d’environ 40 millions d’euros. Un chiffre que Napoli pense pouvoir négocier, retardant peut-être le paiement dans quelques années. Jovic à 22 ans ne peut pas se permettre de rester longtemps sur le banc. Et c’est sur cela que Giuntoli se concentrera lors des négociations avec le club de Florentino Perez, avec qui De Laurentiis entretient de bonnes relations.

Le journal fait également le point sur l’Inter: les Nerazzurri ne seraient plus sûrs de racheter Sensi.

TOTTENHAM, COMME EZE ET LA KONDOGBIE. ET LA BARÇA PERD CUCURELLA – Selon les dernières rumeurs de Sky Sports UK, Tottenham chercherait différents renforts pour la saison prochaine et penserait à Geoffrey Kondogbia pour le milieu de terrain. L’ancien joueur de l’Inter joue une excellente saison à Valence et pourrait bientôt se retrouver à la cour de José Mourinho qui pense plutôt à Eberechi Eze pour l’attaque, à égalité jusqu’en 2021 au Queens Park Rangers.

Barcelone perdra Marc Cucurella. Le joueur est prêté à Getafe qui selon les dernières rumeurs de Marca rachètera le joueur pour environ six millions d’euros. Sa nouvelle clause de résiliation s’élèvera à environ 25 millions d’euros et Barcelone obtiendra 40% sur la prochaine vente. Cucurella s’est retrouvée dans le collimateur de Naples.